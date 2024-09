Saev Ambiental realiza plantio de mudas na segunda-feira 

O plantio de 50 mudas de árvores samambaia é um ato comemorativo ao Dia da Árvore e ocorrerá na Av. Emílio Arroyo Hernandes no cruzamento com a Av. Pedro Madrid Sanches, no acesso ao bairro Colinas.

Na manhã da próxima segunda-feira (30.set), a Saev Ambiental realizará plantio de 50 mudas de árvores samambaia como ato comemorativo ao Dia da Árvore. O prefeito Jorge Seba participará da ação juntamente com servidores da autarquia. O plantio será na Av. Emílio Arroyo Hernandes no cruzamento com a Av. Pedro Madrid Sanches, no acesso ao bairro Colinas.

Outros plantios foram realizados durante este mês em comemoração ao Dia da Árvore, entre eles, um de 30 mudas na Casa do Bosque envolvendo alunos de uma escola de Parisi e também do Piconzé. A ação contou com doação de mudas da Saev e também da VB Ambiental.

Outro plantio de 50 mudas de árvores realizados por colaboradores do AME também será promovido na Reserva Ambiental “Onivaldo Reganin”, com espécies doadas pela Saev.

Alunos das escolas municipais de Votuporanga também participaram de diversas atividades relacionadas ao Dia da Árvore durante o mês de setembro. Além de plantios, estudantes e equipes das escolas também realizaram atividades lúdicas para trabalhar a conscientização da preservação ambiental. No Cemei “Dr. Abilio Calile”, no Parque Residencial do Lago, os alunos receberam 240 mudas doadas pela Saev Ambiental.

