SOBRIEDADE JÁ

A CURA PARA A MORTE

Esses dias encontrei com um senhor, todo orgulhoso, tinha feito 100 anos.

E pensar que no início do século passado, a estimativa de vida nossa era em torno de 35 anos hein.

Mas veja isso, existe um grupo de estudiosos que estão afirmando, que em três ou quatro gerações, não haverá mais morte, que encontraram a cura para a morte.

Sinceramente não tenho tanta convicção sobre as vantagens dessa cura, claro que eu quero viver muito, mas o muito da vida, foi conquistado pelas mortes que a gente teve na vida.

Imagina as sementes… E se elas começassem a se recusar a morrer?

Gosto sim da ideia de ser eterno, quero ser eterno, mas entende aí, ser verdadeiramente eterno, exige se morrer, morrer várias vezes antes.

A GRAÇA É DE GRAÇA, VOCÊ QUE FAZ ELA CARA

Tem uma estória de um condenado a morte, que o juiz influenciado por uma série de circunstâncias resolveu cancelar pena, só que teve uma atitude no mínimo surpreendente, ele se vestiu como um religioso, e foi até o presidio falar com o tal preso. Mas mal chegou perto do assassino, e ele começou a xingar o juiz, que não conseguiu falar nada, e acabou indo embora.

O carcereiro que sabia o que o juiz tinha ido fazer, contou depois para o preso, mas já era tarde.

No dia da execução, o preso pediu a palavra e disse: Não estou sendo morto pelo crime que fiz, mas sim pelo perdão que eu não quis.

Vale dar uma olhada, se a gente não continua se mantendo condenado, simplesmente pela arrogância em não aceitar o perdão.

DISCRIÇÃO, O PUDOR DA ALMA

Vê se você concorda comigo: Nós estamos perdendo o momento para fotografar o momento.

Gente, momentos são únicos, não sei se vale a pena perder por um clic.

Se fotografa onde está, com quem está, o que está comendo.

Sei lá, me parece uma baita necessidade de se ser notado, de ser visto, de marcar presença.

Ok, mas quem disse que a essência está só na presença?

Muitas vezes a verdadeira essência de alguém a gente só percebe na ausência desse alguém.

Sinceramente eu vejo a discrição como uma baita virtude, vejo como se ela fosse para alma, o que a roupa, o pudor é para o corpo.

Vale vestir a sua alma com mais discrição, você vai perceber que vai ser mais visto pela alma do outro, não só pelos olhos do outro.

A HUMILDADE GERA OBEDIENCIA

Gente, dificilmente o mal será humilde, ele pode até ser bonito, atraente, pode até justo, ou demonstrar justiça, mas não espere humildade do mal, e por consequência de não ser humilde, nunca será obediente, porque um dos frutos da humildade, é a obediência.

Obedecer às vezes é um sacrifício né, as vezes contraria nossa opinião, nossa vontade. Mas lembra da tal rebelião dos anjos lá no céu, pois é, aconteceu porque Lúcifer era revestido de muita arrogância, e foi essa arrogância que levou ele a desobediência, e por fim, a expulsão do paraíso.

Mas o bom é que o inverso disso é verdadeiro. Se a arrogância gera desobediência, a humildade gera obediência.

Por isso vemos que das figuras bíblicas, Maria é a maior expressão de humildade, só pela ousadia da humildade dela, ela pode dizer a frase plena de um obediente: Eis aqui a sua serva, faça em mim a Sua vontade.

ACESSE A VEIA CERTA

Esses dias estava com minha mãe no hospital e quando o médico deu alta a ela, ele disse: daqui a pouco a enfermeira vem aqui tirar o acesso.

Eu não sabia que aquele caninho com agulha onde se aplica as medicações chama-se acesso, mas vi ali a importância de se ter o tal acesso, senão, imagina quantas picadas teriam que ser dadas pra se fazer toda medicação.

Pois é, nós muitas vezes não chegamos até os outros, porque não localizamos o acesso nelas, a gente insiste em ficar aplicando nossas opiniões nossas regras, e machucando “as veias” do outro com nossas agulhadas.

Talvez o nosso remédio seja até o correto, mas por falta de atenção, pela falta da sutilidade em acessar “a veia” correta, se machuca mais, mesmo com doses de amor, e até tentando curar.

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto "Sobriedade Já"

