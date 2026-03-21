Saev Ambiental investe R$ 834 mil na manutenção dos poços Sul e Oeste  

As contratações, incluindo uma emergencial, ocorrem após rumores de defeitos e até de paralisações no funcionamento dos poços que integram o sistema de abastecimento de água em Votuporanga.

Jorge Honorio

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Votuporanga/SP, desta sexta-feira (20.mar), trouxe a publicação de dois termos de contratação, incluindo uma emergencial, de uma empresa sediada em Araraquara/SP, para intervenções nos poços Sul e Oeste, que compõem o sistema de abastecimento de água do município.

As contratações, que totalizam R$ 834.403,00, surgem após rumores de defeitos e até de paralisações no funcionamento dos poços. A questão chegou a ser abordada na Câmara Municipal, na última segunda-feira (16), quando o vereador Osmair Ferrari (PL) afirmou estar faltando água em alguns pontos de Votuporanga e pedir celeridade nas manutenções.

O Diário procurou a Saev Ambiental na última terça-feira (17), sobre o assunto, mas não obteve resposta.

Os contratos firmados, sendo um no valor de R$ 303.204,38 é referente a contratação da empresa “especializada em engenharia para a prestação de serviços de manutenção corretiva do bombeador oeste (12 TC 350) situado no Sistema de Captação Oeste, Rua Aparecida Lino Pereira (antiga projetada 03), s/n, Jardim Alto Alegre, Votuporanga/SP.”

Já o outro contrato, esse emergencial, com investimento de R$ 531.198,62, autoriza a “contratação emergencial de empresa especializada para execução dos serviços de retirada, diagnóstico técnico, reparo e posterior reinstalação de conjunto bombeador vertical, tipo VTP, modelo 14 TC 500-08, com utilização de guindaste, no poço profundo do sistema sul, situado no sistema de captação sul “Prof. Luiz Saltini”.

Calor e seca

O mais recente boletim climático da Administração de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (Noaa, na sigla em inglês), divulgado nesta terça-feira (17), trouxe uma previsão que ninguém queria. Não apenas confirma um El Niño para o segundo semestre deste ano, mas alerta para a transição rápida. A Noaa é a principal instituição a monitorar o fenômeno no mundo. O El Niño será no mínimo moderado, e o efeito dado como certo é o calor extremo em todo o Brasil.

Na prática, segundo o meteorologista Marcelo Seluchi, chefe de operações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a partir de julho é esperado calor: “A segunda metade do ano vai ser de muito calor. E muito calor traz as outras coisas, como baixa umidade, incêndios. Não são boas notícias.”

O especialista, que afirmou preferir não incitar o pânico, salientou que as temperaturas devem ser monitoradas com atenção.

No entanto, vale ressaltar, que Votuporanga está situada no noroeste paulista, região conhecida pelas altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, uma combinação perigosa e que exige anualmente grande demanda por água.

Ainda segundo o apurado, não há que se falar em desabastecimento hídrico em Votuporanga, contudo, reativações de poços e manutenções preventivas podem garantir com segurança o fornecimento de água potável, até mesmo evitando racionamentos ou protocolos severos de uso da água.