Natação: Votuporanga recebe abertura da temporada 2026 com torneio regional neste sábado

Competição reúne atletas de diversas categorias e cidades no Parque Aquático “Saverio Maranho”; entrada gratuita para o público.

Votuporanga será sede, neste sábado (21.mar), de mais uma importante competição esportiva: o Torneio Regional de Natação Pré-Mirim a Sênior da 4ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP). O evento marca a abertura oficial da temporada 2026 e promete reunir nadadores de diferentes municípios no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”, localizado no Distrito Industrial I.

Com entrada gratuita, a competição deve contar com aproximadamente 60 provas, contemplando atletas desde as categorias iniciais até o alto rendimento. As disputas serão realizadas em piscina olímpica de 50 metros, com oito raias, proporcionando estrutura adequada para o desempenho dos competidores.

A programação será dividida em dois períodos. Pela manhã, o aquecimento está previsto das 7h às 8h20, com início das provas às 8h30. Já no período da tarde, os atletas retornam à piscina com aquecimento das 13h às 14h20 e início das disputas às 14h30.

Participam do torneio nadadores das categorias Pré-Mirim, Mirim I e II, Petiz I e II, Infantil I e II, Juvenil I e II, Júnior I e II e Sênior. A premiação contempla medalhas para os três primeiros colocados em cada prova nas categorias Mirim, Petiz, Infantil e Juvenil, além das categorias Júnior e Sênior, que competem de forma conjunta. Já os atletas da categoria Pré-Mirim recebem medalha de participação, incentivando o ingresso e a permanência no esporte desde a base.

Incentivo ao esporte

Referência regional na modalidade, Votuporanga vem consolidando sua trajetória na natação por meio de investimentos contínuos em infraestrutura, qualificação técnica e incentivo à formação esportiva. O município oferece condições que favorecem tanto o surgimento de novos talentos quanto o desenvolvimento de atletas em nível competitivo.

O processo de formação tem início no Parque Aquático “Prof. Luiz Carlos Toloni”, onde crianças e iniciantes dão os primeiros passos na natação. Com a evolução, os atletas passam a integrar as equipes de treinamento no Parque Aquático “Saverio Maranho”, ampliando a preparação técnica e a participação em competições oficiais.