Saev Ambiental divulga resultado de Concurso Público

Os editais podem ser conferidos no endereço eletrônico www.votuporanga.sp.gov.br no link Cidadão – Concursos

A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, divulgou o edital de resultado das provas escritas e da 2ª fase do Concurso Público nº 001/2019. O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município do dia 30 de julho.

As provas escritas do Concurso Público foram realizadas no dia 19 de maio e as provas da 2ª fase foram aplicadas no dia 7 de julho para os cargos de Agente Fiscal I – Fiscalização de Saneamento, Agente Técnico Operacional I – Serviços Gerais, Agente Técnico Operacional XIV – Manutenção Hidráulica II, Controlador Interno, Técnico em Saneamento I – Telefonia, Técnico em Saneamento XIV – Desenho e CAD, Técnico em Saneamento XIV – Tecnologia da Informação I, Técnico em Saneamento XVI – Manutenção Elétrica de Alta e Baixa V-II, Técnico em Saneamento XXI – Administração Geral IV, Técnico em Saneamento XXII – Topografia, Técnico em Saneamento XIV – Desenho e CAD – PD e Técnico em Saneamento XVI – Manutenção Elétrica de Alta e Baixa V-II – PD.

Candidatos classificados devem se atentar às próximas etapas que serão realizadas para cada cargo. Os editais podem ser conferidos no endereço eletrônico www.votuporanga.sp.gov.br no link Cidadão – Concursos.