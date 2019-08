Prefeito João Dado participa de atividade no novo Centro de Convivência do Idoso

Durante a manhã, a equipe da Secretaria também apresentou o cronograma das ações desenvolvidas no CCI, entre elas, atividades físicas e socioeducativas

O Prefeito João Dado, acompanhado do Secretário de Assistência Social Emerson Pereira, participou, na manhã desta quinta-feira (15/8), de atividades promovidas no novo Centro de Convivência do Idoso “Walter Guerche”, construído pela Prefeitura no Jardim Bom Clima, com recursos do Governo Estadual, e inaugurado em fevereiro deste ano.

A equipe de coreografia que ficou em 6º lugar nos Jogos Regionais dos Idosos, promovidos neste ano em Santa Fé do Sul, realizou uma apresentação aos convidados. “É uma demonstração de parte das atividades promovidas no Centro de Convivência”, explicou o Secretário. Também participaram da ocasião, o Coordenador da Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência Social, Anoel Junior Magri; a Assistente Social Denise Del Moro, e a Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp.

“Uma das prioridades do nosso Governo é proporcionar melhor qualidade de vida para os idosos. Sabemos que preservar o passado é respeitar o futuro pois são graças a essas pessoas que estão na melhor idade que conseguimos chegar até onde estamos, hoje. Devemos muito respeito e gratidão a todos os idosos”, disse o Prefeito João Dado.

Durante a manhã, a equipe da Secretaria também apresentou o cronograma das ações desenvolvidas no CCI, entre elas, atividades físicas, a exemplo de fisioterapia e dança; oficinas cognitivas e atividades socioeducativas. O espaço fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e fica na Rua Manoel Amatti Ramon Luques, nº 2.630. O telefone para mais informações é o 3422-4451.

Centro de Convivência do Idoso da Vila Paes

A Prefeitura de Votuporanga também mantém outra unidade de Centro de Convivência do Idoso na Vila Paes que atende cerca de 180 idosos. No local, o público conta com aulas de natação, hidroginástica, ginástica preventiva, academia, vôlei, jogos de mesa, dança de salão e atividades socioeducativas.