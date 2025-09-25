Paulistão 2026: com novo calendário nacional, FPF debate regulamento em novembro 

O lançamento e conselho técnico do Paulistão A2, divisão em que está o Clube Atlético Votuporanguense, ocorrem no dia 11 de novembro, em local e horário ainda não definidos.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) agendou para 11 de novembro o congresso técnico do Campeonato Paulista de 2026, que deve ganhar novo formato diante da redução de datas dos estaduais proposta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Local e horário da reunião ainda não foram definidos.

A entidade máxima do futebol brasileiro quer que as competições regionais tenham 11 datas a partir de 2026, como forma de ajustar o calendário nacional. O presidente Samir Xaud já afirmou, em entrevista recente ao Seleção sportv, que está irredutível quanto à duração dos campeonatos: “Eu não volto mais na minha decisão. São 11 datas e as federações terão que se adequar a isso – disse, em 19 de agosto.”

Desta forma, o Paulistão terá que mudar, já que, no atual formato, são 12 jogos somente na primeira fase. Os 16 clubes são divididos em quatro grupos. Cada time joga com os componentes das outras três chaves, exceto a dele. Depois, são mais quatro datas nos mata-matas: jogo único nas quartas de final e semifinal e ida e volta nas finais, totalizando 16 partidas aos finalistas.

Os 16 clubes que estão na primeira divisão de 2026 são: Corinthians, atual campeão, Palmeiras, atual vice, Santos, São Paulo, São Bernardo, Ponte Preta, Novorizontino, Mirassol, Red Bull Bragantino, Guarani, Velo Clube, Portuguesa, Botafogo-SP, Noroeste e os promovidos da Série A2, Capivariano e Primavera.

Além do Paulistão, a FPF também já confirmou a data dos congressos técnicos das outras três divisões estaduais. Confira abaixo.

Série A2

Os clubes se reunirão para lançamento e conselho técnico da competição também no dia 11 de novembro, mas horário e local ainda não foram definidos.

Estão na Série A2: Água Santa, Ferroviária, Grêmio Prudente, Inter de Limeira, Ituano, Juventus-SP, Linense, Monte Azul, Oeste, Santo André, São Bento, São José-SP, Sertãozinho, Taubaté, Votuporanguense e XV de Piracicaba.

O Clube Atlético Votuporanguense já vem se movimentando no mercado, trabalhando na montagem do elenco. Entre as novidades pelos lados da Arena Plínio Marin, buscando pavimentar a próxima temporada, o clube anunciou no início de agosto a chegada do treinador Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”, para comandar a comissão técnica Alvinegra.

Série A3

Os clubes se reunirão para lançamento e congresso técnico da competição no dia 16 de outubro, às 14h30, na sede da FPF.

Disputarão a Serie A3: Bandeirante, Catanduva, Desportivo Brasil, EC São Bernardo, Francana, Itapirense, Marília, Paulista, Portuguesa Santista, Rio Branco, Rio Claro, Rio Preto, União Barbarense, União São João, União Suzano e XV de Jaú.

Série A4

O evento de lançamento da competição e conselho técnico também será na sede da FPF, no dia 15 de outubro.

Os times participantes são: Araçatuba, Barretos, Colorado Caieiras, Comercial, Grêmio São-Carlense, Ecus, Inter de Bebedouro, Jabaquara, Joseense, Lemense, Nacional, Penapolense, São Caetano, Tanabi, Taquaritinga e Vocem.