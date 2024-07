Sábado tem teatro no Parque da Cultura

Dos Confins do Beleléu conta a história do encontro de dois personagens do folclore brasileiro que foram arrastados pela lama dos rejeitos de minérios de ferro. O Saci apronta suas traquinagens com o Velho do Saco. A narrativa é contada por meio de versos de cordel entremeadas por músicas autorais.

Elenco: João Teixeira, Esmeraldina Reis e Dênis Figueiredo.

Texto: Esmeraldina Reis e Luana Zafani Ramos de Lima

Composições musicais: Cecília Araujo, Marcio Zarsi e Esmeraldina Reis

Musicista: Valter Ferreira (acordeonista)

Fotografia: Mandy Ferreira

Duração: 45 minutos.

Classificação etária indicativa: Livre

Produção: Abayomi Cia de Teatro

Projeto aprovado para Circulação pela Lei Paulo Gustavo

Data: 20 de julho de 2024

Horário: 18 horas

Local: Auditório Externo do Parque da Cultura

Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 Jardim Alvorada.