Votuporanguense e XV de Jaú empatam e seguem próximos na tabela na Copa Paulista

Em Jaú, equipes não saem do zero e continuam separadas por apenas um ponto no Grupo 1

Votuporanguense e XV de Jaú ficaram no empate sem gols, na tarde deste sábado, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela sexta rodada da Copa Paulista.

Apesar do placar zerado, o jogo foi bastante corrido e com chances de gol para as duas equipes.

Com o resultado, a situação dos times na tabela permanece a mesma: o CAV é o líder do Grupo 1, agora com 11 pontos, um a mais que o Galo da Comarca, que aparece na segunda colocação. O terceiro colocado na chave, o Vocem, tem cinco pontos.

Pela sétima rodada da Copa Paulista, o XV de Jaú visita o Vocem no domingo, às 10h, no estádio Tonicão, em Assis. No dia seguinte, às 19h, o Votuporanguense recebe o Mirassol, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.