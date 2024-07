Copa Paulista: CAV enfrenta o XV de Jaú de olho na classificação 

Duelo entre líder e vice-líder do Grupo 1 ocorre neste sábado, às 15h30, no Estádio Zezinho Magalhães.

O Clube Atlético Votuporanguense finalizou na preparação na manhã desta sexta-feira (19.jul), e embarcou no início da tarde para Jaú/SP, onde enfrenta o XV de Jaú, às 15h30, no Estádio Zezinho Magalhães, pela abertura do returno da Copa Paulista Sicredi 2024.

O duelo entre líder e vice-líder do Grupo 1 vale o encaminhamento da classificação à segunda fase da competição, além da manutenção do topo da chave e a invencibilidade do Pantera Alvinegro. Por outro lado, o Galo que perdeu no primeiro turno em Votuporanga, por 2 a 0, vê em uma vitória dentro de casa contra o CAV a oportunidade de consolidar a recuperação e ganhar confiança para a sequência do torneio.

Para esse compromisso, o Votuporanguense do técnico Rogério Corrêa não tem suspensos por cartões ou sob os cuidados do Departamento Médico, ou seja, é força máxima para cima do XV de Jaú.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Aparecido Pereira Bueno para comandar o jogo, acompanhado por Matheus Guilherme Biselli da Cruz e Lucas Rodrigues Antonio, o quarto árbitro será Edson Alves da Silva, e Luciano Alves de Lima atuará como analista de vídeo.

O CAV que antes desse duelo empatou com o Grêmio Prudente em 2 a 2, em Presidente Prudente, voltará para a Toca do Pantera na próxima rodada, quando enfrentará o Mirassol, na segunda-feira (29.jul), às 19h.