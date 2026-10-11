Rotary esclarece uso de veículo da Prefeitura durante festa do Dia das Crianças em Votuporanga

Em nota oficial, clube afirma que transporte de materiais para ação social no Residencial Tui Seba foi autorizado e não teve finalidade particular

O Rotary Club de Votuporanga Novo Milênio divulgou uma nota de esclarecimento sobre a utilização de um veículo da Prefeitura durante uma ação social em comemoração ao Dia das Crianças, realizada na última sexta-feira (9), no Residencial Tui Seba, em Votuporanga.

A manifestação da entidade ocorre após questionamentos envolvendo o uso do veículo público durante o evento, promovido em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do município.

Segundo o comunicado, João Vitor Ferrarez, integrante do Rotary Club de Votuporanga Novo Milênio e ocupante do cargo de assessor de Gabinete IV da Prefeitura, participou da atividade realizando o transporte de gelo e caixas térmicas destinados à conservação das bebidas distribuídas às crianças.

A entidade afirma que o veículo municipal foi utilizado com a devida autorização e exclusivamente para atender às necessidades da ação social, descartando qualquer finalidade particular ou benefício pessoal.

Em sua manifestação, o Rotary lamentou que a iniciativa, organizada para proporcionar momentos de lazer e confraternização às crianças, tenha sido alvo de interpretações que considera equivocadas.

O clube também reafirmou seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e o trabalho voluntário, destacando a importância das parcerias entre entidades assistenciais, poder público e comunidade.

Uso de veículo público

A utilização de veículos oficiais em atividades desenvolvidas em parceria com entidades privadas exige observância das normas administrativas e da finalidade pública do serviço.

Embora o Rotary informe que houve autorização para o transporte dos materiais, a nota não apresenta detalhes sobre o procedimento administrativo adotado nem identifica o responsável pela autorização.

O esclarecimento divulgado pela entidade representa sua versão sobre o episódio. A regularidade administrativa da utilização do veículo depende das circunstâncias e das normas aplicáveis ao caso.

A ação social foi realizada em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado neste domingo (12), e contou com a participação de voluntários e parceiros envolvidos na organização das atividades.

Fonte: Nota de esclarecimento divulgada pelo Rotary Club de Votuporanga Novo Milênio nas redes sociais.