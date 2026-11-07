MELHOR ESTUDANTE: Talentos que encontram oportunidades

O Melhor Estudante de Votuporanga do Rotary Club 8 de Agosto chega à 24ª edição com 116 estudantes inscritos de 10 escolas públicas; concurso já proporcionou

mais de 100 bolsas integrais para o Ensino Médio e terá prova final neste domingo

(8), no IFSP

Marcos Garcia, integrante do Rotary Club 8 de Agosto (à esquerda), e Marcos Dóres, idealizador e coordenador do concurso (mais à frente), ao lado dos nove

estudantes vencedores da edição de 2025, contemplados com bolsas de estudo integrais em instituições particulares de ensino. (foto divulgação assessoria

Unifev)

Leidiane Caroline

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Uma trajetória de quase um quarto de século dedicada à valorização do

conhecimento e à abertura de caminhos para jovens talentos da rede pública. É

assim que o concurso O Melhor Estudante de Votuporanga chega à sua 24ª edição,

consolidado como uma das iniciativas educacionais de maior continuidade no

município. Promovido pelo Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto, o projeto

reúne, neste ano, 116 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental,

representantes de 10 escolas públicas.

Conhecido como o “Oscar do Estudante”, o concurso tem como propósito

reconhecer, incentivar e premiar o desempenho escolar, oferecendo aos jovens a

possibilidade de cursar os três anos do Ensino Médio em instituições particulares

da cidade, por meio de bolsas de estudo integrais, incluindo o material apostilado.

A etapa decisiva será realizada neste domingo, 8 de novembro, no Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Câmpus Votuporanga. A

avaliação é elaborada pela instituição e reúne os candidatos selecionados pelas

escolas participantes. A abertura dos portões está prevista para as 7h25, com café

da manhã às 7h30. O fechamento dos portões e o início da prova ocorrerão às 8h,

com término previsto para o meio-dia.

Dez escolas públicas participam desta edição: EE Prof. Cícero Barbosa Lima Júnior;

CEM Prof. Orozimbo Furtado Filho; EE Professora Uzenir Coelho Zeitune; EE Profa.

Juraci Lima Lupo; EE Profa. Maria Nívea Costa Pinto Freitas; EE Profa. Esmeralda

Sanches da Rocha; EE Dr. José Manoel Lôbo; EE Profa. Enny Tereza Longo Fracaro;

EE Profa Sarah Arnoldi Barbosa; e EE Park Residencial Colinas. Cada unidade

selecionou quatro estudantes por sala de aula, conforme os critérios estabelecidos

pela organização.

Uma história que ultrapassa gerações

Idealizador e coordenador do concurso, o rotariano Marcos Dóres acompanha a

trajetória da iniciativa desde sua criação. Para ele, a continuidade do projeto está

diretamente relacionada à capacidade de construir parcerias e manter o

compromisso com a educação pública.

Ao avaliar os resultados alcançados, Marcos destaca que mais de 100 bolsas de

estudo já foram oferecidas aos estudantes que conquistaram as primeiras

colocações ao longo das edições. Segundo ele, o concurso se consolidou como o

mais longevo do Distrito 4480.

“É muito gratificante para todos os integrantes do Rotary Club 8 de Agosto

constatar que os ganhadores do concurso, na maioria das vezes, têm aproveitado

as oportunidades que lhes são oferecidas por meio dessa iniciativa, que contempla

as expectativas da filosofia do Rotary: ensinar a pescar, e não dar o peixe”, afirma.

O coordenador conta que, nos primeiros anos do projeto, o clube acompanhava

mais de perto a trajetória de alguns contemplados e identificou estudantes que

chegaram a universidades conceituadas do Brasil e do exterior. Atualmente, a

satisfação está em continuar recebendo notícias sobre esses jovens e suas

conquistas, especialmente daqueles que se tornaram bons cidadãos.

Bolsas que alcançam as famílias

A dimensão social do concurso está ainda na possibilidade de oferecer condições

de acesso a uma formação educacional que, muitas vezes, não estaria ao alcance

financeiro das famílias dos estudantes.

As bolsas contemplam integralmente os três anos do Ensino Médio, incluindo o

material apostilado. Nesta edição, as instituições parceiras são Colégio Unifev,

Escola Dinâmica, Piconzé/Anglo e Escola de Educação Passo a Passo.

Marcos considera que o impacto da iniciativa não se restringe aos estudantes

contemplados.

“Temos a convicção de que o projeto O Melhor Estudante de Votuporanga

transforma não apenas a vida dos estudantes, mas também a de toda a família, ao

oferecer novas oportunidades”, declara.

O idealizador ressalta a participação espontânea das instituições particulares de

ensino e o comprometimento da comunidade com a proposta. Segundo ele, a

colaboração dos parceiros é indispensável para a continuidade do projeto. O

Colégio Celtas, por exemplo, também contribuiu com a iniciativa durante alguns

anos.

Além das instituições de ensino, o concurso conta com o envolvimento da Unidade

Regional de Ensino (URE), das secretarias municipais de Educação e de Cultura e

Turismo, do IFSP e das escolas públicas participantes. Diretores, vice-diretores,

coordenadores, professores e demais servidores colaboram na identificação e

preparação dos estudantes.

Reconhecimento e continuidade

A trajetória do concurso ganhou reconhecimento institucional. Neste ano, segundo

Marcos Dóres, a iniciativa foi considerada pela Governadoria o melhor projeto do

Distrito 4480.

Para o coordenador, o resultado é consequência de uma construção coletiva que

envolve diferentes setores da comunidade e mantém um propósito central:

valorizar os talentos da escola pública.

A reunião festiva de premiação da 24ª edição está marcada para o dia 25 de

novembro, às 19h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. Na

ocasião, serão conhecidos os estudantes contemplados com as bolsas integrais.

Depois de 24 edições, O Melhor Estudante mantém a proposta que orientou sua

criação: reconhecer o mérito acadêmico, incentivar a dedicação aos estudos e

ampliar as perspectivas de jovens que encontram no conhecimento uma

possibilidade de construir novos caminhos.