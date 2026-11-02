Concurso Melhor Estudante de Votuporanga realiza prova final no domingo, dia 8

EDUCAÇÃO | VOTUPORANGA

24ª edição da iniciativa promovida pelo Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto terá etapa decisiva no Instituto Federal; candidatos devem ficar atentos aos horários e às orientações da organização.

A 24ª edição do Concurso Melhor Estudante de Votuporanga 2026 chega à sua etapa decisiva neste domingo, 8 de novembro. A prova final será realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus Votuporanga, reunindo os estudantes classificados para a fase final da competição educacional.

Promovido pelo Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto, o concurso é uma iniciativa tradicional de incentivo à educação, voltada ao reconhecimento do desempenho escolar, da dedicação aos estudos e da valorização do conhecimento entre os jovens do município.

A realização da prova representa um dos momentos mais importantes da programação, quando os participantes terão a oportunidade de demonstrar os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação escolar.

Prova começa às 8h e termina ao meio-dia

De acordo com o comunicado oficial divulgado pela organização, os candidatos deverão comparecer ao IFSP, localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3014, no bairro Pozzobon, em Votuporanga.

A abertura do portão está prevista para as 7h25. Às 7h30, haverá café da manhã para os participantes. O fechamento do portão ocorrerá pontualmente às 8h, horário estabelecido também para o início da avaliação.

A prova terá duração de quatro horas, com encerramento previsto para as 12h.

A organização orienta os estudantes a planejarem antecipadamente o deslocamento até o local, evitando atrasos que possam comprometer a participação na etapa final.

Documento com foto e camiseta oficial são obrigatórios

O comunicado também estabelece duas exigências para os candidatos: a apresentação de documento de identificação com fotografia e o uso da camiseta oficial do concurso.

Segundo a organização, a camiseta poderá ser ajustada, desde que seja mantida sua utilização durante a atividade.

O cumprimento dessas orientações é indispensável para a participação na prova final.

Concurso valoriza o conhecimento e a dedicação dos estudantes

Ao chegar à 24ª edição, o Concurso Melhor Estudante de Votuporanga reafirma sua presença no calendário educacional do município.

A iniciativa do Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto busca estimular o interesse pelo aprendizado e reconhecer o empenho de estudantes que se destacam por sua dedicação à vida escolar.

Além do caráter competitivo, o projeto contribui para aproximar a comunidade, as instituições de ensino e as famílias em torno da valorização da educação.

A etapa deste domingo marca mais um capítulo dessa trajetória, destacando o papel do conhecimento na formação dos jovens e na construção de oportunidades para o futuro.

Serviço — Prova final

24º Concurso Melhor Estudante de Votuporanga 2026 Domingo, 8 de novembro de 2026 IFSP — Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, bairro Pozzobon, Votuporanga Horário Programação 7h25 Abertura do portão 7h30 Café da manhã 8h Fechamento do portão e início da prova 12h Encerramento da prova Obrigatório: documento com foto e camiseta oficial do concurso.

Foto Wilson Dias – Agência Brasil