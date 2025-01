Rodovia Péricles Bellini terá trecho duplicado  

Deputado Carlão Pignatari e prefeito Jorge Seba celebram a maior obra estadual na cidade, já em andamento; investimento contemplará também acesso mais seguro ao 6º Distrito Industrial.

O prefeito Jorge Seba (PSD) e o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) reuniram, na manhã desta sexta-feira (10.jan) no gabinete da Prefeitura de Votuporanga, imprensa e autoridades para comunicar importante conquista para Votuporanga e região. Na ocasião, foi anunciado o início dos serviços de duplicação do trecho urbano da rodovia Péricles Bellini (SP-461). As melhorias na via comtemplam também o trecho que liga Votuporanga ao município de Cardoso.

Participaram, ainda, do anúncio o vice-prefeito de Votuporanga, Luiz Torrinha (PL); o presidente da Câmara de Vereadores, Daniel David (MDB); a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; e a chefe de gabinete do deputado Carlão Pignatari, Karina do Carmo, além dos vereadores Chandelly Protetor (Republicanos), Emerson Pereira (PSD), Gaspar (MDB), Marcão Braz (PP) e Sargento Marcos Moreno (PL).

“Essa obra impactará na mobilidade urbana do nosso município, gerando ainda mais segurança e desenvolvimento. Também seremos contemplados com um pedido que apresentei ao Governo do Estado, que é o acesso para o 6º Distrito Industrial, muito aguardado pelos trabalhadores daquela crescente região. Outra conquista, é o novo acesso ao Centro de Eventos ‘Helder Henrique Galera’. Enfim, trabalhamos muito para que esse dia chegasse”.

Em sua fala, o prefeito Jorge Seba também destacou a participação do deputado Carlão Pignatari nesta conquista. “Somos gratos ao deputado pelo apoio constante à nossa cidade. O seu diálogo junto ao Governo foi essencial para a liberação da obra, que beneficiará toda a região. Aproveito também para agradecer ao governador Tarcísio de Freitas, pelo olhar atento às necessidades do interior paulista”.

O deputado estadual Carlão Pignatari destacou a importância da obra, que garantirá 100% de duplicação no perímetro urbano. “Essa é a maior obra com recursos do Governo do Estado em nossa cidade. Lutamos muito para que ela fosse liberada e, hoje, estamos comemorando o início dos trabalhos”, afirmou Carlão.

Além da duplicação, a obra inclui alças de acesso, cuja responsabilidade será do município. Para Carlão, esse é um marco para o interior paulista, fruto do trabalho em parceria com o governador Tarcísio de Freitas. “Essa conquista reflete nosso compromisso em trazer melhorias para a região e transformar Votuporanga em referência no Estado”, concluiu.

Com os trabalhos do canteiro de obras já em andamento, a intervenção deve ser concluída em até 18 meses, trazendo modernização, segurança e mais mobilidade para a população. O prefeito Jorge Seba e o deputado Carlão Pignatari também lembraram outros benefícios que a duplicação trará ao município, como a geração de empregos diretos e indiretos, além da arrecadação adicional do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) gerada pelo projeto.

Durante o período de obras, diversas intervenções serão realizadas no trânsito local. Motoristas devem redobrar a atenção ou procurar vias alternativas, que serão comunicadas à população.

