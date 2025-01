MEIs de Votuporanga começam a pagar novo valor do Simples Nacional em 2025

A partir de janeiro de 2025, o valor passa a ser de R$ 75,90 e pode ir até R$ 81,90, a depender da atividade exercida.

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) de Votuporanga e toda a região começarão, a partir de janeiro de 2025, a pagar um novo valor do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI), que será a partir de R$ 75,90 e pode ir até R$ 81,90, a depender da atividade exercida.

Isso se deve ao aumento do salário-mínimo de R$ 1.412 para R$ 1.518. Com a mudança, um ganho de 7,5% acima da inflação, alguns benefícios sociais e cobranças também são reajustados e entre eles está o valor do recolhimento mensal dos MEIs, que tem uma contribuição fixa mensal.

Conforme explica o analista de negócios do Sebrae-SP Márcio Neves, o novo custo representa 5% do salário-mínimo para MEI mais R$ 1 para quem exerce atividades sujeitas ao pagamento de ICMS e R$ 5 para quem exerce atividades sujeitas ao ISSQN. Já para o MEI Caminhoneiro, o valor do DAS mensal será entre R$ 182,16 e R$ 188,16, de acordo com o tipo de produto transportado e local para onde é destinado.

“Lembrando que a parcela de janeiro, com o novo valor, só vence em fevereiro. A parcela que o MEI paga no dia 20 de janeiro é referente ao mês de dezembro, então segue o mesmo valor de 2024”, alertou ele.

Por meio da contribuição obrigatória, o Microempreendedor Individual tem direito a vários benefícios previdenciários, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, aposentadoria por idade e auxílio-reclusão para seus familiares.

“Vamos nos atentar a sempre realizar os pagamentos em dia e a importância de ser feito dessa forma, por conta dos direitos aos auxílios previdenciários. É importante estar sempre adimplente com essas parcelas”, completou.

Declaração Anual de Faturamento

Márcio Neves também lembrou que a partir de janeiro de 2025 já está liberado aos MEIs a realização da Declaração Anual de Faturamento. “Essa declaração é feita de forma gratuita em todos os postos do Sebrae Aqui, sem custo. Ela pode ser feita até o dia 31 de maio”, finalizou.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3