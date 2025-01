Homem é preso suspeito de agredir a companheira, trancar ela no banheiro e eletrizar a maçaneta da porta 

Crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (10), na região norte de São José do Rio Preto/SP. Mulher ligou pedindo por socorro, enquanto o marido estava dormindo.

Um homem de 39 anos foi preso suspeito de agredir a companheira, de 36, trancar ela no banheiro e eletrizar a maçaneta da porta para impedir que saísse em São José do Rio Preto/SP. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (10.jan), na região norte da cidade.

Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), a mulher ligou pedindo por socorro, enquanto o marido estava dormindo. No local, a equipe constatou que a vítima tinha ferimentos graves no rosto e no corpo.

Segundo a mulher, após as agressões, o criminoso a trancou no banheiro e improvisou um dispositivo de choque elétrico na maçaneta. Ela ainda relatou que o homem a ameaçou de morte durante o ataque.

A vítima conseguiu recuperar o celular e acionar a GCM após o agressor dormir, momento em que conseguiu abrir a porta do banheiro. A mulher foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tangará, para atendimento médico.

O suspeito foi levado para a delegacia. A ocorrência foi registrada como violência doméstica.

