Rodovia Euclides da Cunha é a 5ª melhor rodovia do Brasil 

A SP-320 é o principal eixo rodoviário de ligação entre as cidades de Mirassol, Tanabi, Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul, além de funcionar como rota fundamental de acesso ao Estado do Mato Grosso do Sul.

A Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), que corta o Noroeste Paulista e liga importantes municípios da região, foi classificada como “ótima” em estudo divulgado pela Pesquisa de Rodovias da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

No ranking nacional, o trecho de 185 km entre Mirassol e Rubinéia aparece na quinta colocação, reforçando seu papel estratégico como um dos melhores corredores rodoviários do Brasil. Mesmo após já ter ocupado a primeira posição em 2021, à Euclides da Cunha segue entre as rodovias de maior qualidade do país.

Em 2022, ela nem apareceu no ranking entre as 10 melhores. Nos últimos anos, a pista recebeu mais de R$ 260 milhões em investimentos para melhoria das condições de trafegabilidade, reforço da segurança e conforto dos usuários.

“Os serviços abrangeram a recuperação funcional do pavimento, restauração estrutural de trechos críticos e reforço da sinalização horizontal e vertical”, diz o DER (Departamento de Estradas e Rodagem), órgão ligado ao governo estadual.

O reconhecimento destaca a importância da via como principal eixo rodoviário de ligação entre as cidades de Mirassol, Tanabi, Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul, além de funcionar como rota fundamental de acesso ao Estado do Mato Grosso do Sul.

Na comparação regional, a SP-310 (Washington Luís), que passa por São José do Rio Preto, aparece na 18ª colocação, com classificação “boa”, um nível abaixo das rodovias consideradas ótimas pela CNT.

O levantamento também evidencia a liderança paulista em infraestrutura viária. O Estado de São Paulo concentra 14 das 20 rodovias classificadas como ótimas ou boas no Brasil, sendo 11 delas administradas por concessionárias, o que coloca o estado no topo do ranking nacional de qualidade da malha rodoviária.

A metodologia da CNT avalia três critérios principais: pavimento, sinalização e geometria da via, levando em conta fatores como condições do asfalto, qualidade da sinalização, presença de acostamentos, curvas, pontes e dispositivos de segurança.

No caso da SP-320, que não está no programa de concessões do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o desempenho positivo nesses quesitos reforça sua relevância para o desenvolvimento econômico, integração regional e segurança viária no Noroeste Paulista.

Confira o top-5 do ranking de melhores rodovias do Brasil