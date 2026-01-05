Suspeito de furtar fios morre afogado em represa enquanto tentava fugir da Guarda Civil em Rio Preto 

Bombeiros foram acionados e tentaram reanimar o homem, mas ele não resistiu e morreu no sábado (3). Caso foi registrado como furto e morte suspeita.
Um homem de 26 anos, suspeito de ter furtado fios elétricos de uma residência, morreu afogado na represa enquanto tentava fugir da Guarda Civil Municipal (GCM) em São José do Rio Preto/SP, na noite deste sábado (3.jan).
De acordo com a corporação, Daniel Carlos Pacheco de Carvalho foi localizado por uma equipe que fazia patrulhamento no bairro Jardim Seixas.
Ele tentou fugir nadando no Lago 1 da Represa Municipal. Outra viatura foi acionada, se posicionou no lado oposto do lago para realizar o cerco e impedir que o rapaz fugisse, mas ele acabou se afogando antes que fosse capturado.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e removeu o suspeito do lago. Os agentes realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar, mas o homem não resistiu e morreu.
O caso foi registrado na Central de Flagrantes da cidade como furto e morte suspeita.