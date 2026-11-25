Prefeitura de Votuporanga destaca que grande parte das ocorrências está relacionada ao desrespeito às regras de trânsito e pede mais prudência de motoristas e motociclistas.

Diante da sequência de acidentes registrada nos últimos dias em Votuporanga, inclusive em cruzamentos equipados com semáforos e sinalização de parada obrigatória, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança voltou a alertar a população sobre a importância do respeito às normas de circulação.

Segundo a pasta, condutas como avançar o sinal vermelho, ignorar placas de PARE e atravessar cruzamentos sem a devida atenção continuam entre os principais fatores de risco para a ocorrência de colisões e atropelamentos.

A Administração Municipal informou que mantém ações permanentes voltadas à segurança viária, incluindo implantação e manutenção da sinalização horizontal e vertical, estudos técnicos para adequações nas vias, melhorias na infraestrutura urbana, fiscalização e iniciativas de orientação aos usuários do trânsito.

De acordo com a secretária municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Alexandra Silva, a redução dos acidentes depende não apenas das intervenções promovidas pelo poder público, mas também da conscientização dos condutores: “A sinalização e as melhorias nas vias são fundamentais e estamos em constante manutenção, mas precisam ser respeitadas. Cada condutor deve compreender que uma decisão tomada no trânsito pode ter consequências graves. Ter atenção, respeitar as regras e dirigir com responsabilidade são atitudes essenciais para evitar acidentes e preservar vidas”, afirmou.

O alerta ocorre após uma série de colisões registradas em diferentes regiões da cidade, algumas delas em pontos que já possuem sinalização completa e equipamentos de controle de tráfego.

A secretaria reforça que a combinação entre infraestrutura adequada, fiscalização e comportamento responsável dos usuários é fundamental para a construção de um trânsito mais seguro.