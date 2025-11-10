Relator diz que CPI do INSS blindou 4 depoentes que receberam R$ 10 milhões: ‘É uma vergonha’ 

“O STF não é o principal blindador dessa comissão”, disse Alfredo Gaspar. Para ele, falta altivez do próprio Congresso. “A blindagem pela própria comissão é uma vergonha.”

O relator da CPI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), disse, nesta segunda-feira (10.nov), que a comissão parlamentar blinda investigados que receberam R$ 10 milhões em propinas, segundo ele mesmo.

Gaspar mencionou as tentativas de impedir a convocação e quebras de sigilo de Paulo Boudens, ex-chefe de gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP); a publicitária Daniela Fonteles, que recebeu R$ 5 milhões de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”; a empresária Roberta Luchsinger, que atuou com o “Careca”; e Gustavo Gaspar, ex-assessor do senador Weverton Rocha (PDT-MA).

“O STF não é o principal blindador dessa comissão”, disse Alfredo Gaspar. Para ele, falta altivez do próprio Congresso. “A blindagem pela própria comissão é uma vergonha.”

O relator ainda mencionou que o Senado ainda tem outra “vergonha” ao impor sigilo de 100 anos sobre informações acerca de visitar do Careca do INSS a gabinetes de senadores. “Esse sigilo de 100 anos é outra vergonha da República”, afirmou.

Gaspar ainda fez um desafio ao STF. Há, na Corte, um mandado de segurança pedindo a divulgação dessa informação. “Abra essa caixa preta dessas visitas”, apelou o relator.

Weverton Rocha já afirmou publicamente ter recebido o “Careca do INSS” em seu gabinete por três vezes, mas para tratar de assuntos legislativos.

Essa foi a fala inaugural de Gaspar na sessão da CPI do INSS desta segunda-feira, 10, que ouve Igor Dias Delecrode, dirigente da Associação de Amparo Social do Aposentado e Pensionista (AASAP).

Causou nova indignação entre os membros da comissão um habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça, do STF, a Delecrode, para que ele possa permanecer em silêncio em perguntas que possam o incriminar.

Com o benefício, Delecrode permaneceu em silêncio às perguntas do relator. Diante disso, Gaspar fez uma introdução do depoente citando reportagem do Estadão.

A reportagem em questão fala do cancelamento, por parte dos Correios, de leilão de R$ 280 milhões após receber cheque sem fundo de ONG de pai de santo.

“Esse pai de santo é um coitado. Esses aqui tiveram sucesso”, citando uma lista de outras quatro entidades que, juntas, faturaram cerca de R$ 714 milhões com descontos associativos de aposentadorias entre 2022 e 2025. A AASAP, de Delecrode, recebeu R$ 63,2 milhões.

“Esse que está aqui, teve mais sucesso ainda. Ele conseguiu colocar suas empresas juntando outras entidades num desvio de R$ 1,4 bilhões”, disse Gaspar.

O relator define Delecrode como “o coração tecnológico da safadeza”, operacionalizando um sistema de coleta de dados e verificação de autenticidade.

*Com informações do Estadão