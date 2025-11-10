Criança morre em acidente de carro em Valentim Gentil 

Capotamento ocorreu neste domingo (9), na Estrada Vicinal Valdomiro Campanhola. Havia cinco pessoas no carro, sendo três adultos e duas crianças.
Um menino de nove anos morreu em um acidente de carro neste domingo (9.nov), na Estrada Vicinal Valdomiro Campanhola, em Valentim Gentil/SP.
Segundo a Polícia Civil, havia cinco pessoas no carro, sendo três adultos e duas crianças. A família seguia para Meridiano/SP, quando o motorista teria tentado desviar de um cachorro que invadiu a pista, perdeu o controle do carro que capotou, parando em área de vegetação além da margens.
O menino, que não teve a identidade revelada, morreu no local. As outras vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para unidades de saúde. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.
A Polícia Militar registrou a ocorrência, e a Polícia Técnico-Científica de Votuporanga/SP foi acionada para realizar a perícia no local e apurar as causas exatas que levaram o motorista a perder o controle do carro.