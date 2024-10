Região registra superávit de US$ 1,8 bilhões de janeiro a setembro de 2024 

Relatório do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) revela destaques nas exportações e importações do noroeste paulista.

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) divulgou o relatório com o desempenho das exportações da região de São José do Rio Preto, que integra as 102 cidades atendidas pelo Ciesp Noroeste Paulista, durante os nove meses de 2024. O documento mostra que o noroeste paulista alcançou um superávit comercial de US$ 1,8 bilhões.

Entre janeiro e setembro deste ano, a região registrou um crescimento significativo de 16,5% nas exportações em comparação com o mesmo período de 2023, totalizando US$ 2,04 bilhões. Já as importações tiveram uma queda de 4,7%, somando US$ 222,8 milhões.

Os principais produtos exportados pela regional foram açúcares e produtos de confeitaria (63,3%), carnes e miudezas comestíveis (13,8%) e econômica alimentícias diversas (7,4%). Por outro lado, os itens mais importados foram peixes, crustáceos e moluscos (32,3%), leite, laticínios e ovos de aves (18,4%) e máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (14%).

A diretora titular do Ciesp Noroeste Paulista, Aldina Clarete D’Amico, comentou os resultados. “Ao longo deste ano a nossa região tem mantido um superávit constante, sempre registrando crescimento em relação ao ano anterior. Nesse balanço de janeiro a setembro, também fechamos com um superávit, embora as importações tenham caído, o que pode ser atribuído aos produtos ao aumento das taxas sobre importados.”

Os principais destinos das exportações da região no período foram China (15%), Indonésia (6,3%) e Turquia (5,6%). No que diz respeito às importações, os países que mais venderam para o noroeste paulista foram Chile (30,2%), China (28,8%) e Dinamarca (13,8%).

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3