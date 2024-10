São Paulo volta aos treinos e mira duelo contra o Criciúma 

Tricolor encara equipe catarinense no sábado, fora de casa; elenco teve dois dias de folga.

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta terça-feira no CT da Barra Funda após dois dias de folga. A equipe, que na última rodada, quarta-feira passada, venceu o Vasco por 3 a 0, se prepara para enfrentar o Criciúma, sábado, às 21h, em Santa Catarina, pela 31ª rodada do Brasileiro.

O técnico Luis Zubeldía tem só um desfalque novo para o duelo, o lateral-esquerdo Welington, que tomou o terceiro cartão amarelo no confronto anterior.

O britânico Jamal Lewis é o favorito para ficar com a vaga, já que Michel Araújo e Patryck ainda se recuperam de lesões.

Zubeldía também poderá contar com sua zaga titular, Arboleda e Alan Franco, que estavam suspensos contra o Vasco.

O São Paulo tem a chance de voltar ao G-4 nesta rodada. Com 50 pontos, está na quinta colocação, com um ponto a menos do que o Flamengo – que recebe o Juventude, à tarde, no Maracanã.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3