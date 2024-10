Casa Aberta Senac: Diretor-presidente da FEV e reitor da Unifev visitam evento

Parceria entre FEV e Senac é reforçada em evento gratuito para a comunidade.

O diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, e o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, participaram da “Casa Aberta Senac” na manhã do último sábado (19.out), na sede da escola de aprendizagem comercial.

O objetivo do evento foi explorar todo o universo de possibilidades profissionais que o Senac oferece à comunidade. Foram abertas as portas das 63 unidades, em todo o país, para um dia cheio de atividades gratuitas com workshops, palestras, atendimentos e oficinas.

Em Votuporanga, a unidade disponibilizou diversos espaços com atividades práticas de jardinagem, tecnologia da informação, entre outros. A gerente da unidade em Votuporanga, Eliane Baltazar Godoi, destacou a importância dessa interação com a comunidade. “Hoje, as atividades aqui são para as oficinas realizadas durante todo o dia, para que os participantes possam experimentar os cursos, as áreas que nós atuamos, para que ajudem essas pessoas a se decidirem pela programação em 2025”.

De acordo com o reitor da Unifev, a parceria com o Senac reforça o compromisso de ambas as instituições com a educação. “Ao compartilharem e investirem os mesmos valores, as instituições contribuem significativamente para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, investindo em educação e cultura”, comentou Gastaldon.

O presidente da FEV destacou a educação como base fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade. Celso Penha Vasconcelos complementou que a Unifev e o Senac devem ampliar a parceria e iniciativas conjuntas para o próximo ano. “Essa colaboração estratégica permitirá oferecer aos alunos uma educação mais completa e qualificada, combinando a excelência acadêmica da Unifev com a expertise profissional do Senac”, finalizou o presidente da FEV.