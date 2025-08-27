Secretaria programa ações educativas e de conscientização na Semana Nacional do Trânsito

Para reforçar a importância com os motoristas, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança organiza atividades diversificadas, entre elas palestras, mobilizações, abordagens e ações educativas nas escolas.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga prepara uma ampla programação para a Semana Nacional do Trânsito 2025, com atividades que envolvem pontos de abordagens, palestras, mobilizações e visitas às escolas públicas e privadas. O objetivo é despertar a conscientização de motoristas, pedestres e ciclistas, reforçando a importância de atitudes seguras no dia a dia.

As ações começam no dia 18 de setembro, às 19h, na feira livre da Praça São Bento, com entrega de panfletos e orientações educativas. A mobilização será repetida no dia 25 de setembro, no mesmo horário e local.

Já no sábado (20) a Concha Acústica recebe atividades especiais para chamar a atenção da população sobre a necessidade de prudência no trânsito.

No dia 25 de setembro, quando se celebra o Dia Nacional do Trânsito, o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) realiza, na Câmara Municipal de Votuporanga, a partir das 14h, um encontro voltado ao debate sobre segurança viária. O evento contará com a parceria da Unifev e de toda a estrutura de trânsito e segurança da cidade, reunindo a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, além de representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Poder Judiciário e demais instituições parceiras. A iniciativa busca integrar esforços e discutir estratégias que promovam um trânsito mais seguro, organizado e consciente para toda a população.

As escolas públicas e particulares também terão programação especial, com agentes de trânsito promovendo atividades lúdicas e interativas. Por meio de jogos e brincadeiras, as crianças aprenderão noções básicas sobre respeito à faixa de pedestres, uso do cinto de segurança, importância dos semáforos, entre outros.

O secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, reforçou o papel da educação para transformar o futuro do trânsito: “Quando a criança entende a importância de atravessar na faixa, respeitar o semáforo e usar o cinto de segurança, ela se torna um agente multiplicador. É no brincar e no aprender que formamos motoristas e pedestres mais conscientes para o futuro.”

A programação conta ainda com o apoio do Sest/Senat.