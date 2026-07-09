Alemanha 7 x 1 Brasil completa 12 anos com nova “ressaca” de queda em Copas 

Data icônica e dolorosa para brasileiros é lembrada após eliminação da Seleção para a Noruega na Copa de 2026.

A goleada histórica da Alemanha por 7 a 1 sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014 completa 12 anos nesta quarta-feira (8.jul). A partida, que se tornou um marco trágico para o futebol nacional, volta ao imaginário coletivo em um novo momento de “ressaca” para a Seleção Brasileira, que acaba de ser eliminada da Copa de 2026.

Desta vez, a queda aconteceu de forma precoce, nas oitavas de final. O Brasil foi batido por 2 a 1 pela Noruega no último domingo (5), com dois gols do centroavante Erling Haaland. O confronto ocorreu no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e encerrou a campanha brasileira no Mundial.

Esta eliminação em 2026 soma-se a uma série de momentos de reflexão para o futebol brasileiro, o maior vencedor de Copas com cinco títulos. Após a “tragédia” de 2014, que ainda incluiu um 3 a 0 para a Holanda na disputa de terceiro lugar, o país acumulou outras três quedas em Mundiais anteriores a esta.

O histórico de eliminações pós-2014

Em 2018, na Copa da Rússia, a Bélgica foi a algoz do Brasil nas quartas de final, em uma partida que terminou 2 a 1. Com uma geração talentosa, os belgas eliminaram a seleção pentacampeã na Arena Kazan, provocando mais um momento de reflexão no cenário do futebol nacional.

Quatro anos depois, na Copa do Catar em 2022, a eliminação ocorreu novamente nas quartas de final, mas com um drama ainda maior. O Brasil caiu para a Croácia nos pênaltis por 4 a 2, após um empate em 1 a 1 na prorrogação, no Estádio da Cidade da Educação.

A Alemanha, que atropelou o Brasil em 2014, confirmou o favoritismo e venceu a Copa, conquistando seu quarto título mundial. A Bélgica terminou na terceira posição em 2018, enquanto a Croácia alcançou a mesma posição em 2022.

Futuro da Noruega e do Brasil

A Noruega segue sua campanha vitoriosa na Copa de 2026 e terá pela frente a tradicional Inglaterra nas quartas de final. Os europeus se enfrentarão às 18h (de Brasília) de sábado (11), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos EUA.

Após a queda precoce em 2026 – a última eliminação em oitavas havia sido em 1990 contra a Argentina –, resta ao Brasil reunir os cacos. O foco agora é um bom ciclo para o Mundial de 2030, que será sediado na Espanha, Portugal e Marrocos. O técnico italiano Carlo Ancelotti, no comando desde maio de 2025, seguirá no posto até o fim da próxima Copa.

Os próximos compromissos da Seleção Brasileira serão dois amistosos contra a Austrália, ambos em solo australiano. As partidas estão agendadas para os dias 25 e 29 de setembro, nas cidades de Townsville e Brisbane.

*Com informações da CNN Brasil