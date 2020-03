Rede de Reabilitação Lucy Montoro suspende, parcialmente, atendimentos em Fernandópolis

A Organização Social de Saúde Irmandade Santa Casa de Andradina, que também administra a unidade do Centro de Reabilitação Lucy Montoro de Fernandópolis emitiu comunicado oficial alterando as consultas agendadas e futuras no órgão.

Segundo as informações, os pacientes elegíveis na triagem serão esclarecidos quanto às restrições referentes ao grupo de riscos (idosos maiores de 60 anos, com restrições respiratórias, dificuldades de comunicação e higiene pessoal, imunodeprimidos, com comorbidades, em tratamento de câncer) e que a primeira consulta médica será agendada em data posterior, sem risco de perda. Pacientes fora do grupo de risco com adequada condição de deslocamento até à unidade poderão iniciar seu tratamento, à critério médico.

Quanto aos pacientes que já estão em tratamento na unidade daquela cidade a determinação é de que, em pertencendo ao grupo de risco, permaneçam em casa sem prejuízo no retorno ao tratamento em data posterior.

Os demais pacientes terão a opção de continuar ou não o tratamento, sem prejuízo de retornarem após o fim da crise da pandemia.

Para dissipar dúvidas dos usuários e qualquer outra informação, basta ligar para o telefone (17) 3463-8100.

MUDANÇAS TAMBÉM NO AME DE FERNANDÓPOLIS

O AME Fernandópolis está reorganizando os atendimentos devido à crise causada pelo coronavírus. Usuários agendados para primeira consulta e para exames externos, terão os agendamentos suspensos devendo aguardar novo contato.

Confira a nota do ambulatório na íntegra

Considerando a Pandemia do Covid-19 e seguindo a RESOLUÇÃO SS 28, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO EM 19 DE MARÇO DE 2020, da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, a OSS Santa Casa de Andradina, responsável pelo Ambulatório Médico de Especialidades – AME Fernandópolis, informa que está reorganizando os atendimentos oferecidos por ele, sendo a partir de 23 de Março (segunda-feira) e por prazo indeterminado.

Neste Sentido, Solicitamos o apoio das Secretarias Municipais de Saúde de referência, para que comuniquem aos usuários agendados para primeira consulta e para exames externos, que seus agendamentos estão suspensos devendo aguardar novo contato. O AME ficará responsável pela comunicação da suspensão das agendas internas, pois alguns atendimentos serão mantidos, como pós-operatórios, casos oncológicos e outros casos que necessitem de avaliação. Os cancelamentos não trarão prejuízos para a continuidade do seguimento.

Considerando as orientações preventivas, também pedimos que não sejam transportados nos veículos municipais coletivos pacientes sintomáticos, que deverão permanecer em suas residências , além de restringir o número de pessoas em cada transporte.

Duvidas de usuários e informações deverão ser tratadas diretamente com o AME por meio do telefone de contato: (17) 3465-3030