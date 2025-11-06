Homem é preso suspeito de agredir e manter esposa em cárcere após ela tentar terminar relacionamento 

Prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (5) em Santana da Ponte Pensa/SP.

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir e manter em cárcere privado a esposa, de 28, na manhã desta terça-feira (5.nov), em Santana da Ponte Pensa/SP.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou à equipe que foi impedida de sair de casa após dizer que queria terminar o relacionamento, além de ter sido agredida. Segundo ela, o suspeito ainda escondeu seu celular.

O homem foi levado à delegacia, onde foi preso por lesão corporal, cárcere privado, violência doméstica, psicológica e ameaça. As denúncias de violência doméstica podem ser feitas por meio do 180, nas delegacias da Polícia Civil ou nas Delegacias de Defesa da Mulher.

*Com informações do g1