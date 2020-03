Falece a ex-Primeira-Dama do Estado, Lila Covas

O Fundo Social de São Paulo comunica o falecimento da ex-Presidente do órgão e Primeira-Dama do Estado, Lila Covas.

Esposa do falecido governador de São Paulo, Mario Covas e avó do prefeito de São Paulo, Bruno Covas.

Lila Covas presidiu o Fussp entre 1995 e 2001 e foi responsável pela implantação de projetos como as Casas da Solidariedade e o Espaço de Convivência do Idoso, que beneficiam até hoje crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Florinda Gomes Covas

“A história de D. Lila se confunde com a da política brasileira e a do próprio PSDB. Enquanto presidente do Fundo Social de Solidariedade, representou uma mudança no paradigma das ações sociais, implementando programas em parceria com a sociedade civil e instituindo campanhas que priorizaram o desenvolvimento social”, destacou em nota o PSDB estadual.