Real Time: Tarcísio tem 53% contra 36% de Haddad no 1º turno 

No Senado, Derrite tem 19%, enquanto Tebet e André do Prado marcam 17% cada.

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (14.set) mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 53% das intenções de voto para ser reeleito ainda no primeiro turno, enquanto o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) marca 36%.

Somados, os demais candidatos chegam a 2%, enquanto 5% pretendem votar em branco ou anular e 4% não souberam responder.

Com pouco teto para variar diante da ausência de candidaturas competitivas, o cenário de segundo turno mostra que Tarcísio teria 57% e Haddad, 38%.

Senado

No Senado, o ex-secretário Guilherme Derrite (PP) aparece numericamente à frente, com 19% das intenções. A ex-ministra Simone Tebet (MDB) e o deputado estadual André do Prado (PL) marcam 17% cada.

Marina Silva (Rede) e Ricardo Salles (Novo), ambos ex-ministros do Meio Ambiente, têm 13% e 10%, respectivamente.

Metodologia

O Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores por telefone de 9 a 12 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é SP-02794/2026.