Inscrições gratuitas para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2026 encerram nesta terça-feira

Olimpíada promove conscientização sobre consumo de energia, sustentabilidade e inovação por meio de gamificação e desafios.

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026 encerram nesta terça-feira, dia 15 de setembro. Estudantes e professores do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º e 2º anos do Ensino Médio de escolas públicas e privadas de todo país, poderão acessar o site oficial da ONEE e registrar a inscrição. A Olimpíada promove conscientização sobre consumo de energia, sustentabilidade e inovação por meio de gamificação e desafios.

A ONEE é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Programa de Eficiência Energética, coordenada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), que conta com a participação das distribuidoras do Grupo Neoenergia em São Paulo e Mato Grosso do Sul (Neoenergia Elektro), Distrito Federal (Neoenergia Brasília), Bahia (Neoenergia Coelba), Pernambuco (Neoenergia Pernambuco) e Rio Grande do Norte (Neoenergia Cosern), além de outras 43 concessionárias de energia elétrica em todo o país.

Aprendizado e formação cidadã

Ao longo de suas edições, a ONEE se consolidou como a maior olimpíada brasileira dedicada ao tema da eficiência energética. A iniciativa já alcançou mais de 490 mil estudantes, em aproximadamente 8,5 mil escolas de mais de 1.000 municípios brasileiros. Em 2025, a competição registrou cerca de 348 mil alunos inscritos e a participação de 19 mil professores em todo o país.

Na área de atuação da Neoenergia, a adesão também vem crescendo. Em 2025, as áreas das distribuidoras do grupo somaram mais de 53 mil inscrições na olimpíada e tiveram 1.340 alunos medalhistas além de mais de 1.700 estudantes reconhecidos com menção honrosa, resultado que reflete a capilaridade da mobilização promovida pela companhia nos territórios onde atua.

Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026