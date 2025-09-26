Rafael pede desculpas ao torcedor do São Paulo após eliminação: “Queríamos uma noite mágica” 

Goleiro lamenta queda contra a LDU, e Lucas Moura admite expectativa frustrada em retorno ao time.

O goleiro Rafael pediu desculpas ao torcedor do São Paulo após a derrota por 1 a 0 para a LDU, na noite desta quinta-feira, no Morumbis, que eliminou a equipe nas quartas da Conmebol Libertadores.

Pelo segundo ano consecutivo, o Tricolor parou na fase anterior à semifinal. Em 2024, caiu nos pênaltis para o Botafogo. Desta vez, perdeu as duas partidas para a LDU, do Equador.

“É muito triste, queríamos viver uma noite mais uma vez mágica, retribuir o carinho deles, só tenho que pedir desculpas ao torcedor, fizemos nosso melhor, corremos, mas saímos tristes, pois por dois anos saímos nas quartas de final sabendo que poderíamos ter ido mais longe na competição”, disse o goleiro do São Paulo.

O gol da LDU saiu ainda na primeira etapa, num contra-ataque que pegou o time com a defesa aberta: “Precisávamos ganhar, ficar atentos pois eles jogariam por uma bola, e eles aproveitaram a bola parada nossa que estávamos todos a frente. No fim, eles foram mais eficientes que nós, uma pena, pois tínhamos tudo para fazermos melhor, ser mais eficientes tanto na defesa e no ataque.”

De volta ao time no segundo tempo desta partida, Lucas Moura também mostrou muita frustração com a eliminação, mas saiu em defesa do elenco e projetou um bom fim de temporada: “Lamentamos muito, é difícil perder assim, queríamos corresponder à festa que eles fizeram, mas é dizer que vamos continuar lutando, temos um grupo de grandes jogadores, de caráter e que gostam de estar aqui e precisamos do torcedor para seguir lutando no Brasileirão.”

“A gente estava com uma expectativa gigante, com convicção e confiança de reverter a situação, éramos capazes, mas não deu, eliminação dolorida, queríamos muito, mas o futebol é assim, em jogos assim quem falha menos sai com a vitória. No primeiro jogo falhamos duas vezes e eles fizeram, hoje foi uma. Não conseguimos encontrar os espaços e aproveitar as oportunidades que criamos.”

Eliminada na Libertadores, a equipe volta a campo na próxima segunda-feira, novamente no Morumbis, às 20h, contra o Ceará, no encerramento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*Com informações do ge