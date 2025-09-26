AMEs de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul conquistam recertificação ONA Nível 3 – Excelência em Gestão

A metodologia da ONA é reconhecida pela ISQua (International Society for Quality in Health Care), instituição parceira da Organização Mundial da Saúde (OMS) e composta por especialistas de mais de 100 países.

Cuidar da saúde com o melhor de todos nós, com comprometimento, qualidade, humanização, ética, transparência, inovação, credibilidade e responsabilidade. Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, gerenciados pela Santa Casa de Votuporanga com a Secretaria do Estado de São Paulo, celebram mais uma conquista importante em sua trajetória de compromisso com a saúde pública de qualidade.

No dia 8 de setembro de 2025, as três unidades receberam a recertificação ONA Nível 3 – Acreditado com Excelência em Gestão, concedida pela DNV Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil, reforçando seu compromisso com a segurança do paciente, a qualidade dos serviços prestados e a melhoria contínua.

A certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) representa um reconhecimento nacional e internacional da excelência dos processos assistenciais, administrativos e da cultura organizacional adotada nos AMEs. A metodologia da ONA é reconhecida pela ISQua (International Society for Quality in Health Care), instituição parceira da Organização Mundial da Saúde (OMS) e composta por especialistas de mais de 100 países.

Qualidade que transforma

A adoção do Sistema de Gestão da Qualidade nas unidades teve como principal objetivo elevar o desempenho institucional e garantir ainda mais segurança aos usuários do SUS. A iniciativa também aprimorou o controle dos processos internos, padronizando condutas, fortalecendo a atuação das equipes e promovendo um ambiente cada vez mais seguro, acolhedor e eficiente.

“Cada protocolo implantado, cada treinamento realizado, cada processo revisto tem como foco o cuidado com o paciente. Essa certificação não é apenas um selo — é o reflexo de um trabalho sério, feito com ética, técnica e humanidade”, destaca Marilza Cardi, gestora administrativa do AME Votuporanga.

O que é a Certificação ONA?

A Organização Nacional de Acreditação (ONA) é responsável por um dos principais sistemas de avaliação da qualidade dos serviços de saúde no Brasil. Com foco na segurança do paciente e na melhoria contínua, avalia desde aspectos assistenciais até a governança organizacional. A certificação é válida por três anos e envolve visitas técnicas, auditorias e análises criteriosas.

Uma trajetória de evolução e amadurecimento

2017 – Os AMEs conquistaram pela primeira vez a Certificação ONA Nível 1, voltada à segurança do paciente.

2019 – Após avançar nos processos internos e amadurecer a cultura de qualidade, obtiveram o Nível 3 – Acreditado com Excelência.

2025 – A conquista da recertificação Nível 3 chancela o compromisso permanente com a excelência, mesmo diante dos desafios e das constantes transformações do sistema de saúde.

O Nível 3 – Acreditado com Excelência é o mais alto da ONA, indicando que a instituição:

Atende aos padrões de segurança (Nível 1),

Possui processos bem estruturados e integrados (Nível 2),

E tem uma cultura organizacional consolidada, voltada para resultados e melhoria contínua.

Profissionais que fazem acontecer

De acordo com a instituição, nada disso seria possível sem as pessoas por trás dessa conquista. Cada colaborador, de cada unidade, tem um papel essencial na construção desse resultado — e por isso, o reconhecimento é coletivo e merecido.

“Queremos agradecer profundamente a cada colaborador, médico, prestador de serviço e parceiro que, com dedicação, responsabilidade e compromisso, tornou esse resultado possível. Foram meses de muito trabalho, ajustes, capacitações, aprendizados e superações. A certificação é um símbolo do esforço coletivo de uma equipe que não mede esforços para oferecer um atendimento público com excelência. Somos muito gratos e orgulhosos por esse time”, complementou Marilza.

Para quem é atendido nos AMEs, essa certificação se traduz em mais acolhimento, mais segurança, mais confiança. Para quem trabalha nessas unidades, representa o reconhecimento de um esforço contínuo para fazer melhor a cada dia.

Mais do que uma conquista técnica, é uma vitória humana, que reafirma o valor do SUS, da saúde pública de qualidade e da força das pessoas que o constroem.