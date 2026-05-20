Atletismo: Osmani brilha na 1ª Prospere Run de Valentim Gentil 

O atleta votuporanguense Osmani Furniéles Borba, a Locomotiva Humana, brilhou na 1ª Prospere Run de Valentim Gentil/SP, disputada na manhã deste domingo (17.mai). A prova de 5km reuniu mais de 500 atletas e entusiastas da modalidade esportiva.
Osmani, atleta experiente e acostumado a desafios extenuantes, acelerou o passo e cravou os 5km em 23min11s, conquistando o 3º lugar no pódio da categoria 60/64 anos.
Ao Diário, Osmani aproveitou para agradecer: “Foi um percurso desafiador e com grandes atletas na disputa. Estou muito feliz com o meu resultado. Muito grato a Monte Santo Logística.”
O atleta votuporanguense segue focado na temporada 2026, principalmente na tradicional Alcer Cup, já que ainda restam cinco etapas até a conclusão.