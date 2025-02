Copa do Brasil 2025: veja valores da premiação por cada fase do torneio 

CBF faz reajuste nas quantias, e campeão pode receber mais de R$ 101 milhões. CAV deve receber R$ 830 mil em partida contra a Aparecidense-GO e R$ 1 milhão caso avance para a 2ª fase.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os valores das cotas financeiras da Copa do Brasil de 2025. Nesta primeira fase, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro irão receber: R$ R$ 1.543.500, os da Série B: R$ 1.378.125, e os demais serão contemplados com R$ R$ 830 mil. O campeão do torneio pode garantir para os seus cofres mais de R$ 101 milhões.

Em 2024, o Flamengo, que estreou na terceira fase, arrecadou cerca de R$ 93 milhões pelo título. Para 2025, a CBF fez um reajuste de 5% na premiação para os clubes da Série A. Neste ano, um time da elite do futebol brasileiro pode ganhar mais de R$ 101 milhões, caso estreie na primeira fase e seja campeão.

Valores atualizados para clubes participantes da Copa do Brasil para 2025:

1ª fase | 80 clubes

*Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

*Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

*Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª fase | 40 clubes

*Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

*Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

*Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

3ª fase | 20 clubes + 12 clubes = 32 clubes

*Grupo I (Série A): R$ 2.315.250

*Grupo II (Série B): R$ 2.315.250

*Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

Oitavas de final

*Grupo I (Série A): R$ 3.638.250

*Grupo II (Série B): R$ 3.638.250

*Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

Quartas de final

*Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

*Grupo II (Série B): R$ 4.740.750

*Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

Semifinal

*Grupo I (Série A): R$ 9.922.500

*Grupo II (Série B): R$ 9.922.500

*Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

Final (vice-campeão)

*Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

*Grupo II (Série B): R$ 33.075.000

*Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

Final (campeão)

*Grupo I (Série A): R$ 77.175.000

*Grupo II (Série B): R$ 77.175.000

*Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000

Reajuste em 2025

Para esta edição da Copa do Brasil, a CBF realizou um reajuste nos valores das cotas. O ajuste feito nas quantias leva em consideração a inflação sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o imposto aplicado sobre as quantias distribuídas no torneio.

O reajuste feito pela CBF foi de 4,9% a 5,39%, se comparados aos valores das cotas do ano passado, que foi de 5%. Em 2023 foi de 4.62%.

Votuporanguense x Aparecidense-GO

Desta forma, ficou definido pela CBF que Clube Atlético Votuporanguense x Aparecidense-GO irão medir forças a partir das 19h30 da quarta-feira (26.fev), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga – vencedor do confronto joga a segunda fase em casa. No mesmo grupo, porém mais cedo, se enfrentam FC Cascavel-PR x América-MG, a partir das 19h, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel/PR.

A partir desta edição, não há mais vantagem para os times visitantes em caso de empate no tempo regulamentar. Assim, qualquer igualdade no placar levará a decisão para os pênaltis.

A segunda fase também é em jogo único. Em caso de empate, disputa da classificação nos pênaltis. Na terceira fase, os duelos serão definidos por sorteio, uma vez que 12 equipes entram na competição: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro.

Relembre a primeira participação do CAV na Copa do Brasil

Campeão da Copa Paulista em 2018 contra a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara/SP, a Pantera Alvinegra preferiu a Copa do Brasil da próxima temporada. E em 2019, estreou no cenário nacional pela primeira vez, dez anos depois da sua fundação.

E assim, no dia 6 de fevereiro de 2019, diante de 1.266 pagantes para uma renda de R$ 26.450,00, o CAV enfrentou na Arena Plínio Marin o Ypiranga-RS, que ainda tinha vantagem do empate, mas acabou derrotado por 1 a 0 com gol de Pedro Pires no começo do segundo tempo.

Para aquela partida, o técnico a época, Eduardo Souza, mandou o Votuporanguense à campo com: Bruno Pianissolla; Belão, Renato Justi, Luanderson, Thiago Pereira; Alison, Ricardinho, Wesley Natã; Erick Salles, Bruno Baio e Cristiano.