Acolhe Alunos 2025: misturando magia e conhecimento Unifev recepciona primeiranistas

Evento reuniu alunos na Cidade Universitária para a apresentação de Jardel Beck, especialista em comunicação de alto impacto.

A Unifev recepcionou seus ingressantes com um evento especial na última terça-feira, (11.fev), no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. O palestrante e escritor Jardel Beck, especialista em comunicação de alto impacto, ministrou a palestra “Quando a tecnologia é comum, o extraordinário é ser humano”, no Acolhe Alunos 2025.

A cerimônia de abertura contou com a presença do diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon e do pró-reitor acadêmico da Unifev, Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho.

Premiado no Festival Internacional de Mágicas de Marrakesh, Beck é fundador de uma empresa que oferece palestras personalizadas para empresas e eventos, abordando temas como liderança, educação, motivação e inovação, utilizando a mágica como ferramenta para gerar reflexão. “Hoje nós falamos sobre a importância do ser humano. Em um mundo acelerado, somos constantemente bombardeados por informações sobre tecnologia, inovação, inteligência artificial e realidade aumentada. Mas, em minha palestra, quero também trazer à tona um outro lado: a humanidade aumentada. Ao invés de competirmos com a tecnologia, devemos focar em desenvolver nossas habilidades humanas. Empatia e relacionamento são as chaves para o sucesso em um mundo cada vez mais tecnológico”, destacou o showman.

Para o reitor da Instituição, o evento é uma parte interessante e divertida do acolhimento. “A nossa mensagem principal é de boas-vindas, e que seja uma chegada importante para eles, o primeiro passo para uma grande formação. Nosso empenho é para sempre estarmos contribuindo com o desenvolvimento dos nossos alunos”, ressaltou Gastaldon.

“A Unifev recebe calorosamente seus alunos, e este evento para os primeiranistas é um incentivo para o início de uma jornada exitosa. Queremos que eles aproveitem ao máximo esta oportunidade e sintam-se realmente acolhidos, como parte integrante da nossa Instituição”, concluiu o diretor-presidente da FEV.

A Unifev ofereceu aos calouros uma experiência interativa e divertida para marcar o início de suas jornadas acadêmicas. Nesta edição do Acolhe, os estudantes foram surpreendidos com uma cabine de fotos exclusiva com revelação instantânea.