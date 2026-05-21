Criador é multado em R$ 133 mil por manter 655 aves exóticas irregularmente em Jales 

A Polícia Ambiental encontrou centenas de aves sem autorização na propriedade rural. Animais estavam em viveiros e em boas condições, segundo a corporação.

Um criador de aves foi multado em R$ 133 mil após a Polícia Militar Ambiental encontrar 655 aves exóticas mantidas irregularmente em uma propriedade rural de Jales/SP, no último dia 26 de abril.

Segundo a polícia, o dono do local afirmou atuar há cerca de 28 anos como criador de aves exóticas e disse que a atividade servia como complemento da renda familiar. Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos viveiros de alvenaria com aves.

Apesar de não terem sido localizadas aves silvestres nativas mantidas ilegalmente, a equipe constatou a presença de centenas de aves exóticas que dependem de autorização e controle dos órgãos ambientais.

Entre os animais encontrados estavam: 564 agapornis; 58 ring necks; 23 grandes alexandres e 10 roselas.

Ainda conforme a polícia, algumas espécies encontradas, como calopsitas, periquitos-australianos, manons e diamantes-de-gould, são consideradas isentas de controle ambiental federal.

A corporação informou que todas as aves estavam em boas condições físicas, com alimentação e água disponíveis. Mesmo assim, diante da irregularidade, os policiais aplicaram a multa no valor de R$ 133 mil ao criador.

Segundo a Polícia Ambiental, a multa foi aplicada por introdução e manutenção de espécies exóticas sem licença expedida pelos órgãos competentes, conforme prevê a legislação ambiental paulista.