Queimada causa queda de energia em Votuporanga e região 

A Neoenergia Elektro realizou manobras operacionais e normalizou o fornecimento em Votuporanga, Valentim Gentil, Fernandópolis, Estrela D’Oeste e São João das Duas Pontes em seis minutos.

Uma queimada de grandes proporções na área rural de Votuporanga/SP, por volta das 14h22, desta sexta-feira (22.ago), provocou o rompimento de um cabo em um ramal da linha de transmissão da Neoenergia Elektro, impactando linhas de transmissão da empresa ISA Energia Brasil.

De acordo com a Neoenergia Elektro, o fornecimento de energia foi interrompido durante seis minutos para parte dos clientes dos municípios de Valentim Gentil, Fernandópolis, Votuporanga, Estrela D’Oeste e São João das Duas Pontes.

A concessionária realizou manobras operacionais e normalizou o fornecimento às 14h28 para todos os clientes.

A Neoenergia Elektro reforça seu compromisso com a confiabilidade do sistema elétrico e segue monitorando a situação, colaborando com as autoridades competentes para mitigar os riscos causados por queimadas próximas à rede elétrica.

Medidas Preventivas

Para reduzir o número de ocorrências provocados por queimadas, a Neoenergia Elektro realiza a limpeza de faixas de servidão, poda de árvores e arbustos e remoção da vegetação ao redor dos postes. A empresa também realiza inspeções para identificar e mitigar riscos potenciais. Constantemente a concessionária realiza ações educativas com a população e ressalta que a prevenção de incêndios é responsabilidade de todos.

Ao adotar medidas de segurança, é possível evitar acidentes e preservar o meio ambiente. A empresa destaca algumas orientações importantes:

Nunca acenda fogueiras ou queime lixo próximo à rede elétrica.

Não jogue pontas de cigarro ou fósforos acesos em áreas com vegetação seca. Certifique-se de apagar completamente qualquer material inflamável antes de descartá-lo.

Não solte balões, pois eles representam um grande risco de incêndio, podendo causar curtos-circuitos na rede elétrica.

Mantenha a vegetação ao redor de sua residência sempre limpa e livre de materiais inflamáveis, como folhas secas e galhos.

Evite o uso de fogos de artifício em áreas próximas a vegetação seca, pois as faíscas podem iniciar incêndios.

Em caso de focos de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros e evite se aproximar do local.

A concessionária também alerta para que, em caso de queda de fios ou postes de energia devido a incêndios, a população deve manter distância e acionar imediatamente a empresa pelo 0800 701 01 02.