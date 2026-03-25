Queda de árvore interdita trecho da Rodovia Euclides da Cunha 

O tráfego ficou prejudicado no trecho de Bálsamo, no sentido São José do Rio Preto/Votuporanga, até a desobstrução da via.

Uma árvore caiu na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho de Bálsamo/SP, durante a manhã desta terça-feira (24.mar). O incidente foi provocado pelas fortes chuvas que atingem a região.

De acordo com o apurado, o bloqueio aconteceu no sentido São José do Rio Preto/Votuporanga. Motoristas que trafegavam pelo local relataram que o trânsito foi completamente interrompido, gerando congestionamento e exigindo atenção redobrada dos usuários.

Em seguida, equipes responsáveis pela manutenção da rodovia foram acionadas para fazer a remoção do tronco e a limpeza do asfalto, liberando o tráfego de uma das principais rodovias do noroeste paulista.

Não há informações sobre feridos.