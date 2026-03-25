Circo estreia em Votuporanga com Bananinha, de ‘A Praça é Nossa’ 

Temporada começa nesta sexta-feira (27), às 20h, com participações de Marcelo Beny e Martinho Beny e atrações que combinam humor, magia e números tradicionais do picadeiro.

@caroline_leidiane

A partir desta sexta-feira (27), às 20h, Votuporanga entra na rota de uma experiência que mobiliza memória afetiva e impacto visual. O Circo Mágico da Fantasia inicia curta temporada na cidade. A lona será instalada na Avenida João Gonçalves Leite, em frente à Panobianco Academia, convertendo o espaço urbano em território de encantamento e suspensão da lógica cotidiana.

O espetáculo reúne atrações que transitam entre tradição e contemporaneidade, combinando humor, magia e adrenalina em uma proposta voltada a diferentes gerações.

Entre os destaques está a presença do universo do Circo do Bananinha, com os humoristas Marcelo Beny (Bananinha) e Martinho Beny, conhecido pelo personagem Comandante Durão, de A “Praça é Nossa” (SBT), ampliando a conexão com o imaginário televisivo popular.

No picadeiro, o público encontra números de forte apelo visual e técnico, como o Globo da Morte com cinco motos, além de apresentações de trapezistas, contorcionistas, malabaristas e acrobatas.

A construção do espetáculo aposta na alternância entre tensão e riso, articulando risco, precisão e comédia em uma narrativa que mantém o espectador em estado de atenção contínua.

A proposta se ancora em um princípio clássico do circo — a suspensão do real —, atualizado por uma linguagem que incorpora ritmo, iluminação e interação com o público. A experiência é pensada como imersiva, com ambientação que extrapola o picadeiro e convida à permanência.

A estrutura inclui ambiente climatizado e praça de alimentação com itens que evocam o repertório afetivo circense, como pipoca e algodão-doce. A organização também destaca cuidados com acessibilidade e segurança, alinhando a tradição do circo itinerante a padrões contemporâneos de recepção do público.

A proposta institucional do espetáculo itinerante se traduz na intenção de “resgatar a criança interior de cada adulto e fazer os olhos de cada criança brilharem com a magia do agora”. Nesse contexto, o Circo Mágico da Fantasia atualiza a tradição circense ao articular memória e reinvenção, preservando seu núcleo simbólico: o encantamento diante do impossível.

Circo Mágico da Fantasia