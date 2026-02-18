Quando Angileri e Zakaria estreiam pelo Corinthians? Dorival estipula prazo e explica demora 

Dois dos reforços deste início de temporada ainda não foram relacionados para partidas do Timão.

Já contratados pelo Corinthians, o lateral-esquerdo argentino Fabrizio Angileri e o meio-campista marroquino Zakaria Labyad ainda devem levar duas semanas para terem condições de jogo.

Segundo o técnico Dorival Júnior, os dois precisam de “tempo maior” de preparação física porque “ficaram muito tempo parados”.

Angileri jogou pela última vez em 21 de dezembro de 2025, na segunda partida da final da Copa do Brasil, contra o Vasco. Ele não renovou o seu contrato logo após o término, em 31 de dezembro, e só acertou o novo vínculo no início deste mês.

Ele já teve a contratação anunciada pelo Corinthians e vem participando de treinamentos no CT Joaquim Grava.

Já Zakaria, que atuou pela última vez em 22 de novembro do ano passado, não teve a situação regularizada. O Corinthians ainda não o anunciou, nem o registrou no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Como se trata de um estrangeiro pela primeira vez no Brasil, a burocracia para regularização leva mais tempo, conforme o clube.

Angileri e Zakaria chegaram a São Paulo na noite do último dia 8, foram direto para a Neo Química Arena e assistiram à derrota do Corinthians para o Palmeiras pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O meia-campista Allan, que desembarcou em São Paulo dois dias depois, já estreou e disputou duas partidas pelo Timão.

“Vai demorar um pouco mais. Não será tão cedo ainda, ainda que o Angileri tenha um físico privilegiado e provavelmente deva acelerar um pouco, antecipar em relação ao Zakaria. Não acredito que seja para esta semana. Talvez ao final da segunda semana”, estipulou Dorival em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, pela oitava e decisiva rodada da primeira fase do Paulistão, no último domingo.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba/PR, em partida adiada válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

*Com informações do ge