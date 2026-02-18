Homem em situação de rua é atropelado na BR-153 em Rio Preto 

Motorista parou para prestar socorro, também realizou o teste e não apresentou sinais de consumo de álcool.

Um homem de 52 anos em situação de rua foi atropelado na manhã do último sábado (14.fev), no quilômetro 62 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fez o teste do bafômetro, que confirmou a presença de álcool no organismo.

O homem foi atingido por uma caminhonete que trafegava pela rodovia. O motorista parou para prestar socorro, também realizou o teste e não apresentou sinais de consumo de álcool.

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Base em estado grave.

Colisão com capotamento em Ubarana

Ainda na manhã deste sábado (14), no quilômetro 128 da BR-153, em Ubarana/SP, uma caminhonete bateu na lateral de um carro após invadir a pista contrária.

Com o impacto, a caminhonete saiu da pista, subiu em um barranco e capotou. O carro rodou e permaneceu na faixa oposta.

O passageiro da caminhonete e o motorista do carro foram levados ao hospital de José Bonifácio/SP. O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos.

Segundo a PRF, as vítimas tiveram apenas lesões leves. Houve interdição parcial da rodovia até a retirada dos veículos, e o trânsito já foi liberado.

*Com informações do g1