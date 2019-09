Projeto de Dança “Dolores Pardo da Costa” – Equipe da Sociedade Espírita Dr. Bezerra de Menezes pede auxilio aos empresários

O Projeto, iniciativa da neta da homenageada, Mariana Casemiro, nasceu em 2016 com o intuito de promover a cultura e a dança para crianças da Sociedade Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes de Votuporanga.

Mariana conta que promovem aulas gratuitas de ballet, sapateado e jazz para mais de 50 crianças e adolescentes. “Estamos organizando um festival no Centro de Convenções Jornalista “Nelson Camargo” marcado para acontecer no dia 08 de novembro, com o tema “Circo”. Não esta sendo fácil para a nossa equipe montar o espetáculo, precisamos de ajuda”, pede.

A equipe organizadora precisa de ajuda financeira para comprar os figurinos, as sapatilhas, os sapatos de sapateado, etc. “Sua contribuição será decisiva para que o sonho se torne realidade, faça parte dessa corrente do bem!”

Mariana explica que o projeto foi uma homenagem a sua avó já falecida Sra. Dolores Pardo da Costa, “Como a iniciativa do projeto foi minha o pessoal da entidade sugeriu colocar o nome dela, e eu adorei!”, confessa.

PROPOSTA DE PATROCÍNIO:

– contribuição de R$ 200,00 reais em dinheiro

– 2 convites para a apresentação

– aparição no vídeo de abertura com nome e logo dos patrocinadores

– exposição da marca em materiais gráficos