Programa Casa Paulista entrega moradias para 116 famílias em Pontes Gestal

Mais de 70% das unidades são destinadas a famílias com renda mensal de até três salários mínimos; investimento estadual no empreendimento foi de R$ 24,3 milhões.

O sonho da casa própria se tornou realidade para 116 famílias de baixa renda em Pontes Gestal/SP. Nesta quarta-feira (12.nov), o Programa Casa Paulista entrega as chaves do Conjunto Habitacional Jardim José Dias, construído pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) com investimento estadual de R$ 24,3 milhões. A cerimônia, que será realizada na sede do empreendimento, na Rua Manoel José de Lima, a partir das 11h, contará com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco.

As casas têm 49 m² de área construída e dispõem de dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Todas as unidades contam com piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos na cozinha, banheiro e lavanderia, laje de concreto, cobertura metálica e sistema de geração de energia fotovoltaica, que ajuda a reduzir os custos com eletricidade.

O empreendimento foi viabilizado em parceria com a Prefeitura de Pontes Gestal, que doou o terreno para a construção das moradias. A CDHU foi responsável pela contratação da construtora e pela execução completa da infraestrutura, incluindo redes de abastecimento de água e coleta de esgoto, drenagem, pavimentação asfáltica, urbanização, iluminação pública e rede elétrica.

As famílias beneficiadas foram selecionadas por meio de sorteio público, realizado em julho deste ano. Mais de 70% das unidades são destinadas a famílias com renda mensal de até três salários mínimos.

O financiamento segue as diretrizes da nova Política Habitacional do Estado de São Paulo, com juro zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. As prestações são calculadas conforme a renda familiar, com duas possibilidades: comprometimento de 20% dos rendimentos com parcelas corrigidas apenas pela inflação (calculada pelo IPCA); ou comprometimento de 30% da renda familiar com parcelas fixas, sem qualquer tipo de reajuste durante todo o prazo do financiamento. A menor parcela é de R$ 303,60.