Homem é morto a tiros por PM de folga durante discussão em propriedade rural de Riolândia 

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Polícia Civil de Riolândia investiga morte de homem baleado por PM de folga, no sábado (21), em propriedade rural, durante discussão — Foto: Google Street View

Conforme boletim de ocorrência, policial de folga disparou duas vezes alegando legítima defesa para conter ataque de homem agressivo e com sinais de embriaguez, durante confusão no sábado (21). Polícia Civil investiga o caso.

Um homem foi morto a tiros por um policial militar de folga, durante uma discussão em propriedade rural onde a vítima trabalhava, em Riolândia/SP, na tarde do último sábado (21.mar). A Polícia Civil abriu investigação para apurar o caso.

De acordo com boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a discussão começou porque a vítima não aceitava ter sido demitida. Testemunhas relataram que ele estava agressivo e com sinais de embriaguez.

Conforme os registros, o homem avançou contra o proprietário do lugar e foi contido pelo PM, que estava no local fora de serviço. Em seguida, o policial militar teria dado ordem para que o homem se afastasse, mas não foi atendido.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o PM disparou duas vezes para evitar que o homem tomasse sua arma: uma na perna e outra na região abdominal. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na Santa Casa de Riolândia.

A pistola calibre 9 mm do policial foi apreendida para análise. Peritos da Polícia Civil estiveram no local. Os envolvidos prestaram depoimento no Plantão Policial.

A companheira informou que o homem estava bêbado e desnorteado antes da discussão. O policial militar alegou legítima defesa e, após prestar esclarecimentos, foi liberado. O caso segue em investigação.

*Com informações do g1

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