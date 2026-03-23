Homem é morto a tiros por PM de folga durante discussão em propriedade rural de Riolândia 

Conforme boletim de ocorrência, policial de folga disparou duas vezes alegando legítima defesa para conter ataque de homem agressivo e com sinais de embriaguez, durante confusão no sábado (21). Polícia Civil investiga o caso.

Um homem foi morto a tiros por um policial militar de folga, durante uma discussão em propriedade rural onde a vítima trabalhava, em Riolândia/SP, na tarde do último sábado (21.mar). A Polícia Civil abriu investigação para apurar o caso.

De acordo com boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a discussão começou porque a vítima não aceitava ter sido demitida. Testemunhas relataram que ele estava agressivo e com sinais de embriaguez.

Conforme os registros, o homem avançou contra o proprietário do lugar e foi contido pelo PM, que estava no local fora de serviço. Em seguida, o policial militar teria dado ordem para que o homem se afastasse, mas não foi atendido.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o PM disparou duas vezes para evitar que o homem tomasse sua arma: uma na perna e outra na região abdominal. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na Santa Casa de Riolândia.

A pistola calibre 9 mm do policial foi apreendida para análise. Peritos da Polícia Civil estiveram no local. Os envolvidos prestaram depoimento no Plantão Policial.

A companheira informou que o homem estava bêbado e desnorteado antes da discussão. O policial militar alegou legítima defesa e, após prestar esclarecimentos, foi liberado. O caso segue em investigação.

*Com informações do g1