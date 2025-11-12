Votuporanga promove programação cultural gratuita com a 25ª Semana da Música

Diversas atrações como corais, oficinas e shows musicais serão realizadas de 15 a 23 de novembro em diversos locais.

Entrando no clima de festas de fim de ano e mantendo a tradição de apresentações musicais, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promoverá a 25ª Semana da Música, de 15 a 23 de novembro.

A programação contará com diversas atrações como corais, oficinas de instrumentos e, claro, muitas apresentações musicais. Tudo de forma gratuita para divulgar o trabalho dos artistas da cidade, promovendo seus talentos e oportunizar uma formação cultural mais acessível à população.

Serão nove dias de muita música dos mais variados estilos levando emoção e cultura em diversos locais do município, como Parque da Cultura, Centro de Convenções, Santa Casa, AME, Lar São Vicente de Paulo, praças públicas entre outros.

Entre as apresentações, haverá artistas locais contemplados com o Programa Bolsa Cultura, a tradicional Banda Zequinha de Abreu, alunos da Escola Municipal de Artes “João Cornachione” (Oscarito) e muito mais.

Clique no link e confira dias, horários e locais das apresentações:

https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/25/25-semana-da-musica/