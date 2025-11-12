Escritor Fabiano Ferreira lança livro de memórias sobre perdas, crises e recomeços entre Brasil e Estados Unidos

Profissional é graduado na primeira turma de Jornalismo da Unifev; TCC foi seu primeiro livro editado.

O jornalista e escritor Fabiano Ferreira (@fabianoautor) lançou no dia 1º de novembro, em São José do Rio Preto, seu mais novo livro: “Outro Lugar de Mim – Memórias” (Editora Labrador). A obra autobiográfica, quinta de sua carreira, revisita a trajetória do autor entre o Brasil e os Estados Unidos, explorando temas como recomeços, perdas e transformações pessoais.

Ferreira é graduado na primeira turma de Jornalismo da Unifev, trabalhou em jornais, revistas e TVs no interior paulista e foi professor universitário por uma década. O autor vive desde 2015 na região de Boston, Massachusetts, onde atualmente trabalha no departamento de comunicação de uma agência estadual voltada a imigrantes e refugiados.

Com uma proposta mais literária e introspectiva, o trabalho marca uma nova fase na carreira de Ferreira. Diferente de seus títulos anteriores, voltados ao público de palestras e desenvolvimento pessoal, “Outro Lugar de Mim” mergulha em uma narrativa de caráter íntimo e reflexivo, construída a partir de memórias que revelam traumas, aprendizados e a busca por pertencimento.

Marcando uma nova fase em sua produção literária, o livro se diferencia dos títulos anteriores, que dialogavam mais diretamente com sua atuação como palestrante. Desta vez, Ferreira se volta para uma narrativa íntima, literária e reflexiva, tecida por memórias que revelam traumas, aprendizados e a busca por pertencimento em um novo contexto de vida.

“Foram três anos de trabalho, resgatando e ressignificando o passado. Cada linha deste livro carrega intencionalidade. Demorou, mas criei coragem para compartilhar meus momentos mais vulneráveis. Espero que os leitores se identifiquem e possam refletir sobre suas próprias trajetórias”, conta o autor.

Em 12 capítulos, o livro reconstrói episódios marcantes da vida de Fabiano — da morte precoce do pai e do assassinato do melhor amigo no interior paulista, aos desafios e descobertas após migrar para os Estados Unidos, aos 38 anos. O resultado é uma obra sobre identidade, amadurecimento e resiliência, escrita com a sensibilidade de quem aprendeu a transitar entre fronteiras geográficas e afetivas.

Com um tom poético e humanista, Ferreira combina relato pessoal e reflexão social, conduzindo o leitor a reconhecer-se nas nuances da história. Cada página é uma imersão sensorial, marcada pela precisão dos detalhes e pela força emocional das lembranças.

Além do lançamento presencial no Brasil, o autor prepara encontros virtuais com leitores para discutir o caráter terapêutico da escrita e os temas universais que permeiam a obra — como luto, traumas, pertencimento e superação. A versão em inglês já está em tradução e deverá ser publicada nos Estados Unidos no primeiro semestre de 2026.

Para o autor, “a Unifev tem um papel fundamental na minha trajetória, pois ter sido aluno da primeira turma de Comunicação Social me proporcionou a formação necessária para me tornar um jornalista profissional. Se não fosse a abertura do curso na região, talvez eu não tivesse tido a oportunidade de estudar nessa área que eu tanto desejava. Lembro-me de cada aprendizado e do quanto adquirir conhecimento fez (e ainda faz) diferença na minha vida”.

O livro de memórias literárias, com capa-arte em aquarela sobre fotografia, por Norma Vilar, está sendo comercializado em livrarias físicas e online, Kindle, Amazon e site da Editora Labrador (editoralabrador.com.br/livros ).