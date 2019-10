PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONTEMPLA 144 MUNICÍPIOS PAULISTAS

Deputado Carlão Pignatari participou da entrega dos 180 novos ônibus para transporte escolar que beneficia todo o estado, inclusive o Noroeste Paulista.

Carlão

Com 180 novos ônibus disponibilizados para 144 municípios paulistas, o Programa Caminho da Escola reuniu o vice-governador, Rodrigo Garcia, o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o deputado estadual,Pignatari e demais deputados, prefeitos, vereadores e lideranças em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (7), no Parque Villa Labos, em São Paulo.

“Estamos trabalhando para viabilizar mais recursos e apoio para melhorar constantemente a educação”, destacou Carlão que é líder do governo João Doria na Assembleia Legislativa.

O transporte escolar é fundamental para o ensino, pois, diminui a evasão de crianças e adolescentes, contribui para a segurança no deslocamento além do acesso à educação para aqueles estudantes que moram em áreas mais distantes.

Para a aquisição dos 180 ônibus, foram investidos cerca de R$ 40,7 milhões. Cerca de R$ 226,5 mil por cada unidade de 44 lugares e com acessibilidade. A compra faz parte do Programa Caminhos da Escola, criado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNE), vinculado ao Ministério da Educação.

Para o vice-governador, o investimento na educação representa “uma pátria mais educada para os brasileiros terem maiores oportunidades”.

Carlão Pignatari agradeceu o apoio que beneficia os municípios paulistas e dentre eles o Noroeste Paulista.

As cidades contempladas foram:

Adamantina, Aguaí, Alambari, Alfredo Marcondes, Alto Alegre, Americana, Aparecida, Araçatuba, Araçoiaba da Serra, Aramina, Assis, Atibaia, Atibaia, Bady Bassitt, Salto Grande, Batatais, Bebedouro, Boa Esperança do Sul, Bragança Paulista, Brotas, Bastos, Cabreúva, Cafelândia, Caiuá, Capão Bonito, Caraguatatuba, Cardoso, Catanduva, Charqueada, Colina, Cordeirópolis, Cotia, Cristais Paulista, Divinolândia, Dobrada, Euclides da Cunha Paulista, Glicério, Guaiçara, Guaranta, Guararapes, Guzolândia, Ibira, Iepê, Ilha Comprida, Ipigua, Iracemápolis, Cabrália Paulista, Itaporanga, Itapura, Itariri, Jardinópolis, Jarinú, Joanópolis, José Bonifácio, Junqueirópolis, Potim, Lavínia, Lucélia, Marabá Paulista, Marília, Mirassolândia, Morungaba, Nantes, Nova Europa, Nova Luzitânia, Nova Odessa, Itai, Onda Verde, Pacaembu, Paraguaçu Paulista, Parapuã, Patrocínio Paulista, Paulicéia, Pederneiras, Pedra Bela, Pedranópolis, Pedro de Toledo, Penápolis, Piracaia, Pirajuí, Pirapozinho, Óleo, Pompéia, Porangaba, Porto Ferreira, Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, Promissão, Reginópolis, Ribeira, Ribeirão Grande, Rifaina, Rinópolis, Roseira, Platina, Santa Lúcia, Santo Anastácio, Santo Antônio de

Posse, São Bento do Sapucaí, São José da Bela Vista, São Lourenço da Serra, São Pedro do Turvo, Sarapuí, Serra Negra, Socorro, Taquarivaí, Torrinha, Ubirajara, Valparaíso, Vargem, Viradouro, Andradina, Ibirarema, Pereiras, Itapetininga, Pilar do Sul, Santo Antônio da Alegria, Mairiporã, Nova Independência, Campinas, Cunha, Ribeirão dos Índios, Lavínia, Lupércio, Borborema, Engenheiro Coelho, Anhembi, Barretos, Pedrinhas Paulista, Gavião Peixoto, Areias, Caraguatatuba, Iguapé, Bertioga, Santa Bárbara D’Oeste, Elias Fausto, Indaiatuba, Arapeí, Rubiácea, Pontal, Tupã, Indaiatuba, Águas de Lindóia, Taguaí e Nova Castilho.