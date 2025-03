PoderData: avaliação positiva de Lula entre mulheres recua para 21%

Pela série histórica da pesquisa, é a pior taxa desde a posse do petista.

A avaliação positiva do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diminuiu entre as mulheres e chegou a 21%, segundo a pesquisa realizada pelo PoderData e divulgada nesta quarta-feira (19.mar).

De acordo com o levantamento, o índice de mulheres que consideram o trabalho do chefe do Executivo como “ótimo/bom” saiu de 45% em janeiro de 2023 para 21% em março de 2025.

Pela série histórica da pesquisa, é a pior taxa desde a posse do petista. Já as eleitoras que consideram como “ruim/péssimo” são 37% — em janeiro de 2023 eram 31%. A taxa das que consideram o trabalho de Lula como “regular” também é de 37%.

Veja a avaliação entre as mulheres

Na última aferição do PoderData, realizada em janeiro deste ano, Lula tinha a avaliação positiva entre mulheres em 24%, enquanto 37% já achavam o trabalho do presidente ruim/péssimo. Outros 35% como regular, e 4% não sabiam.

A pesquisa ouviu 2.500 entrevistados, dos quais 53% são mulheres, por ligação telefônica entre os dias 15 e 17 de março. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%.

No caso do recorte das mulheres, a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento é divulgado após uma declaração do presidente que gerou bastante repercussão principalmente entre a oposição. No dia 12 de março, Lula disse em discurso que escolheu uma “mulher bonita” para o ministério da Relações Institucionais, referindo-se a Gleisi Hoffmann, afim de estabelecer uma boa relação com o Congresso.

“O que a gente quer é facilitar que vocês tenham acesso ao crédito. Acho muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e do Senado, porque uma coisa que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância de vocês”, afirmou Lula durante a assinatura da Medida Provisória que institui a linha de empréstimo consignado chamada Crédito do Trabalhador, que ocorreu no Palácio do Planalto.

*Com informações da CNN Brasil