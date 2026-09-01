Procurado pela Justiça por tráfico de drogas é preso em Votuporanga 

Homem foi abordado durante patrulhamento no bairro São João e tinha mandado de prisão em aberto para cumprimento de pena de 5 anos e 10 meses em regime fechado.

Um homem condenado por tráfico de drogas e que estava sendo procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na tarde deste sábado (28.ago), no bairro São João, em Votuporanga/SP.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela zona sul com o objetivo de prevenir furtos, roubos e outros ilícitos penais quando avistou um indivíduo já conhecido pelos PMs.

Os agentes tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem e a busca pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Na consulta dos dados junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os PMs confirmaram a existência do mandado de prisão. O homem possui condenação pelo crime de tráfico de drogas e deverá cumprir pena de 5 anos e 10 meses em regime fechado.

Diante da confirmação, ele recebeu voz de prisão e teve seus direitos constitucionais informados.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.